Geldautomat geknackt, Geschäfte geplündert Kriminelle haben im Kamenzer Kaufland zugeschlagen. Auch mehrere Tresore sind aufgebrochen worden.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die Tür ist aufgebrochen, die Geldkassetten herausgerissen. © Jonny Linke Die Tür ist aufgebrochen, die Geldkassetten herausgerissen.

Eine der Geldkassetten aus dem Automaten. Beim Öffnen ist eine Farbpatrone geplatzt.

Der Haupteingang ist nach dem Einbruch gesperrt, Kunden müssen auf den Eingang am Obi ausweichen.

Geldscheine liegen auf dem Boden verstreut.

Kamenz. Ein groß angelegter Beutezug hat in der Nacht zu Donnerstag im Kamenzer Kaufland, An der Windmühle, ereignet. Dabei haben sich die Täter augenscheinlich über das Dach Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Drinnen gelangten sie in mehrere Geschäfte, deren Tresore aufgeflext worden sind, um daraus die Tageseinnahmen zu stehlen. Ebenfalls aufgebrochen – nicht gesprengt, wie zunächst gemeldet – wurde der Geldautomat im Eingangsbereich. Hier löste jedoch mindestens eine Farbpatronen aus. Unzählige Geldscheine lagen auf dem Boden, die Umgebung des Automaten ist mit blauer Farbe bespritzt.

Unklar ist derzeit noch die Höhe der Beute. Allein der Sachschaden wird sich aber auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren. Über das Polizeiverwaltungsamt wurde eine Drohne organisiert, welche Luftbildaufnahmen machte um den Weg der Täter durch das Dach zu dokumentieren.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Donnerstag in der Nähe das Kauflands verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Die Täter müssen über eine gute Ortskenntnis verfügt haben, sind sie jemandem beim Auskundschaften des Objektes aufgefallen? Beim Öffnen einer Kassette wurde blaue Farbe verspritzt. Ist jemandem eine Person mit blauen Farbflecken an Gesicht, Händen oder Kleidung aufgefallen oder hat jemand versucht, mit verfärbten Geldscheinen zu bezahlen? Zeigen melden sich bitte beim Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter Telefon 03581 468100. (szo)

