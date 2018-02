Geldautomat-Betrüger in Haft Im Sommer und Winter 2016 hatten Ganoven zwei Geldautomaten in der Altmarktgalerie manipuliert und Kartendaten von Kunden ausspioniert –die Spur führte nach Bulgarien und Bali.

Der Mitarbeiter einer Bank zeigt, mit Hilfe welcher Technik das „Skimming“ funktioniert. © dpa

Dresden. Die Kriminalpolizei konnte im Zuge umfangreicher Ermittlungen einem 25-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen die Beteiligung an mehreren sogenannten Skimming-Fällen nachweisen. Der englische Begriff bedeutet „auslesen“ oder „abschöpfen“.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Mann im Juli 2016 gemeinsam mit Komplizen zwei Geldautomaten in der Altmarktgalerie manipuliert. Im Dezember 2016 machten sie sich an diesen erneut zu schaffen sowie an einem weiteren Automaten am Altmarkt.

Auf diesem Wege kamen sie an zahlreiche Kartendaten und den dazugehörigen PIN-Nummern. Mit entsprechenden Geldkarten-Dubletten wurden später auf der indonesischen Ferieninsel Bali knapp 20 000 Euro von insgesamt 72 verschiedenen Konten abgehoben.

Im Rahmen der Ermittlungen geriet der 25-Jährige in den Fokus der Kriminalisten. Insbesondere fanden sich Beweise, dass sich der Mann zum Zeitpunkt der Manipulationen in der Nähe aufgehalten hatte. Eine anschließende Kurzreise nach Bali belegte sein Reisepass.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den 25-Jährigen ein EU-Haftbefehl erlassen. Im September 2017 nahmen Polizisten den Mann an einem Grenzübergang von Bulgarien nach Serbien fest.

Ende des vergangenen Jahres wurde der Mann nach Deutschland ausgeliefert und befindet sich nunmehr in der JVA Dresden. Die Ermittlungen zu seinen Komplizen dauern an. (szo)

