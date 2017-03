Geldabheben kostenlos Kunden der Volksbank müssen ab Montag keine Gebühren mehr für Bargeld aus dem Automaten bezahlen. Für Sparkassenkunden gilt das jedoch nicht.

Ab Montag können VolksbankKunden am neuen Geldautomaten der Card Point GmbH in Stauchitz kostenlos Bargeld mit ihrer EC-Karte ziehen. © Symbolfoto: dpa

Gute Nachricht für alle Kunden der Volksbank Riesa. Ab Montag, 13. März, können sie am neuen Geldautomaten der Card Point GmbH aus Trier kostenlos Bargeld mit ihrer EC-Karte ziehen. Dies ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen der Volksbank Riesa, der Gemeinde Stauchitz und der Firma Card Point. Sowohl die Volksbank Riesa als auch später die Sparkasse Meißen hatten im vergangenen Jahr ihre Filialen in Stauchitz geschlossen.

Die Gemeinde bemühte sich um eine Lösung, und konnte mit der Card Point GmbH eine Vereinbarung treffen, dass diese am Edeka-Markt in Stauchitz einen eigenen Geldautomaten aufstellt. Allerdings kostet dort das Abheben mit EC-Karte 2,99 Euro pro Vorgang. Für die Volksbank-Kunden ist dies nun kostenlos. Nicht profitieren können von dieser Regelung die Kunden der Sparkasse Meißen. Zwar wolle die Card Point GmbH auch mit dieser eine derartige Vereinbarung treffen, es gäbe aber noch keine Verhandlungen. Sparkassenkunden können sich Bargeld nach Hause schicken lassen. Dies kosten im versicherten Brief für maximal 500 Euro eine Gebühr von 3,95 Euro.

Kostenlos Geld abheben kann in Stauchitz aber auch, wer bei einer Direktbank ist, die für das Geldabheben mit Kreditkarte keine Gebühren verlangt. Beispiele dafür sind die ING Diba oder die Deutsche Kreditbank.

