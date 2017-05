Geldabheben bleibt kostenlos Immer mehr Banken verlangen von ihren Kunden Gebühren am Automaten. Im Landkreis geht man einen anderen Weg.

Im Kreis Bautzen bleibt der große Aufschrei aus: Für das Abheben an den Geldautomaten werden hier keine Extra-Gebühren fällig. Weder die regionalen Sparkassen noch die Volksbank wollen sich dem bundesweiten Trend anschließen. Sie decken die Kosten auf andere Art. © dpa

Es ist das Aufreger-Thema dieser Tage. So aufregend, dass es den Pressesprecher der Ostsächsischen Sparkasse Dresden sogar zu einer Äußerung im sozialen Netzwerk Facebook veranlasst: „Unser Statement ist eindeutig“, schreibt Andreas Rieger: „Abheben an Automaten ist und bleibt für unsere privaten Kunden weiterhin kostenfrei.“

Aufatmen auf der ganzen Linie. Derartige Modelle, wie sie gerade bei mehreren Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken in ganz Deutschland angekündigt und auch schon praktiziert werden, seien bei der Ostsächsischen Sparkasse weder in Planung noch würden sie diskutiert, versichert der Sprecher. Auch an den Geldautomaten der Kreissparkasse Bautzen und der Bautzener Volksbank müssen die eigenen Kunden keine Extra-Gebühr für das Abheben bezahlen. Bei Commerzbank, Deutscher Bank, Postbank und Spardabank ebenfalls nicht. „Da sind wir sehr klar“, sagt beispielsweise Commerzbank-Privatkundenchef Michael Mandel der Deutschen Presseagentur: „Wir werden unseren Kunden nicht erklären, warum sie von ihrem Konto ihr Geld abheben und dafür Geld bezahlen. Das finde ich völlig absurd.“

Bundesweite Verärgerung

Bundesweit hatte das Thema in den vergangenen Tagen für Verärgerung gesorgt und die Verbraucherschützer auf den Plan gerufen. Allgemeiner Tenor: „Gebühren von den eigenen Kunden verlangen, die ihr eigenes Geld abheben – das geht gar nicht.“ Aber im Grunde muss das so auch gar nicht gehen, jedenfalls nicht auf so offensichtliche Art und Weise. Denn ohnehin bezahlen Bank- und Sparkassenkunden für das Aufbewahren ihres Geldes und ihre alltäglichen Geldgeschäfte Kontoführungs-Gebühren. Je nach Konto-Modell können sie zwar unterschiedlich hoch sein, aber das Abheben am Automaten ist darin grundsätzlich mit eingeschlossen.

Das muss auch so sein, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Bautzen, Dirk Albers: „Wir halten in unserem Geschäftsgebiet 55 Geldautomaten vor“, sagt er. „Das verursacht Kosten. Die Geldautomaten müssen angeschafft, installiert, gewartet, sicherheitstechnisch ausgerüstet und regelmäßig befüllt werden“. Wenn ein Kunde Bargeld am Automaten abhebt, nimmt er diese Leistung in Anspruch. Über die Kontoführungsgebühren wird sie mit abgedeckt. Zum 1. Juli wird die Bautzener Kreissparkasse die Kontoführungsgebühren für ihre Privatkunden erhöhen. In diesen Tagen werden sie alle schriftlich darüber informiert.

Kosten sind schon eingepreist

Auch bei der Volksbank Bautzen ist die kostenintensive Selbstbedienungs-Technik in den Konto-Modellen eingepreist. „Dabei achten wir immer auf faire Preise aber auch auf eine effiziente Auslastung unserer SB-Geräte“, sagt Vorstand Klaus Otmar Schneider. Die Volksbank unterhält insgesamt 32 Geldautomaten im Kreisgebiet.

Kostenlos ist das Geldabheben hier wie dort allerdings nur für die jeweils eigenen Kunden der Automatenbetreiber. Hebt beispielsweise ein Sparkassenkunde Geld an einem Volksbank-Automaten ab, kostet ihn das pro Abhebung 3,85 Euro. Für einen Volksbank-Kunden am Sparkassenautomaten wird es umgekehrt sogar noch teurer: 4,50 Euro pro Abhebung. Verbraucherschützer halten aber auch eine solche Praxis nicht mehr für zeitgemäß. Mittlerweile ist das Geldabheben bereits an zahlreichen Tankstellen und in Einkaufsmärkten möglich. Wer mindestens für 20 Euro einkauft, kann bis zu 200 Euro abheben – kostenlos! Bargeld im Supermarkt kostenlos bekommen und am Bankautomaten eine Gebühr bezahlen? „Da fragt man sich schon, was das soll,“ sagt Dirk Mittrach, der Leiter der Bautzener Beratungsstelle der Verbraucherzentrale.

Auch wenn es im Landkreis Bautzen aktuell keinen Grund zum großen Aufschrei gibt, rät Dirk Mittrack den Kunden, ihre jeweiligen Kontoführungsgebühren gut im Auge zu behalten. „Man sollte die Mitteilungen der Banken immer gründlich lesen und immer auch das Kleingedruckte beachten“, sagt er. „Und bei Unklarheiten sollte man sich auch nicht scheuen, sich an sein Geldinstitut zu wenden.“ Fakt sei, so der Verbraucherschützer, dass die Banken in ihrer gegenwärtig schwierigen finanziellen Lage jede Möglichkeit suchen, zusätzliches Geld über ihre Kunden einzutreiben. „Wir werden die Entwicklung auf jeden Fall gut beobachten“, kündigt er an.

