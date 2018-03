Geld-zurück-Karte will Einzelhandel stärken

Silvia Jonas vom Floristikgeschäft „Blumen+ Kunst“ in Hoyerswerda beteiligt sich am Wee-System. Foto: Gernot Menzel © Gernot Menzel

Die Geschwister Anja und Andreas Ittmann wissen, was Pionierarbeit ist. Vor 10, 15 Jahren gingen sie in der jungen Urlaubsregion Lausitzer Seenland – sicher von manchen argwöhnisch beäugt oder belächelt – in Klein Partwitz mit eigenen Tourismusunternehmen an den Start und haben sich inzwischen überregional einen Namen gemacht. Nun gehen sie wieder als Pioniere der Region voran und sind als selbstständige Vertriebspartner für das Wirtschafts-Netzwerk Weeconomy tätig (siehe Kasten). Es will lokale Händler weltweit vernetzen und ihnen helfen, die unaufhaltsame Digitalisierung zu schaffen. In Deutschland ist das System seit einigen Jahren im Aufbau; und die Ittmanns sind seit gut zwei Jahren unermüdlich unterwegs und informieren auf einschlägigen Veranstaltungen potenzielle Partner – Händler, Unternehmer, ja sogar Vereine – über das System Wee. Anja Ittmann ist inzwischen als Regionalleiterin für Südbrandenburg Hauptansprechpartnerin für Wee-Händler und solche, die es werden wollen. Bruder Andreas betreut seit diesem Jahr das Lausitzer Seenland, also ein Gebiet zwischen der F 60 über Hoyerswerda, Boxberg, Nochten und Weißwasser. Logisch, dass auch ihre eigenen Firmen, Lausitzer Seenland Touren und Quadcenter Ittmann, Teil der Wee-Gemeinschaft sind.

Verrechnung weltweit

Die Idee: Konsumenten sollen überall auf der Welt mit nur einer Karte oder App regelmäßig während des Einkaufens, also während des Geldausgebens, durch sogenanntes Cashback profitieren (siehe Kasten). Und die jeweiligen Händler auch. Das funktioniert so: Die teilnehmenden Geschäfte geben eine Wee-Karte oder auch einen QR-Code, falls man via Wee-Handy-App einkaufen will, an den Kunden aus. Der wiederum geht mit der Wee-Karte einkaufen, entweder direkt in den teilnehmenden Geschäften oder im Internet, bezahlt den vollen Preis, kriegt aber sofort eine Gutschrift (Wee) auf sein Cashback-Konto. Deren Höhe legt der jeweilige Händler selbst fest, je nachdem, wie viel er sich leisten kann und will. Für Weeconomy fällt eine Provision ab. Die gesammelten Wees kann man sich dann aufs „richtige“ Konto überweisen oder beim nächsten Einkauf verrechnen lassen. Und der teilnehmende Händler, beispielsweise aus Bernsdorf oder der Elsterheide, verdient sogar anteilig etwas, wenn der Kunde mit einer von ihm ausgehändigten Wee-Karte in jedweder Akzeptanzstelle weltweit shoppen geht.

Einmalige Aktivierungsgebühr

Das Netzwerk beteiligt alle Partner am Umsatz. Es handelt sich also nicht um kleine, auf den lokalen Handel begrenzte „Insellösungen“. „Es soll ein Shopping-Marktplatz für alle sein“, sagt Andreas Ittmann. Wee verknüpfe Einzel- und Online-Handel, sodass kleine Händler vor Ort im großen Online-Geschäft mitspielen können. Etwa, wenn ihre Kunden beispielsweise mit ihrer Wee-Karte im Internet bei (beteiligten) großen Supermarktketten oder Lieferdiensten einkaufen oder online Reisen buchen.

Interessierte Geschäftsinhaber zahlen einmalig 199 Euro Aktivierungsgebühr und sind dann im Internet auf der Wee-Homepage sichtbat gelistet. Wie viele Cashback-Karten man ordern und an seine Kunden kostenlos verteilen will, bestimmt jeder selbst. Die Karten können individualisiert werden. Bei den Ittmannschen Firmen bekommt der Kunde – ganz klar – ein Kärtchen mit aufgedrucktem Seenland-Luftbild. Silvia Jonas, Inhaberin des Hoyerswerdaer Floristikgeschäfts „Blumen+Kunst“ an der Bautzener Allee in Hoyerswerda, hat seit rund einem Jahr eine Wee-Händlerlizenz und reiht sich so ein in die Liste von über 20 Partnergeschäften in der Stadt, darunter Bäckereibetrieb, Augenoptiker, Sportstudios oder Reisebüro. Wee-Nutzer bekommen in dem Floristikfachgeschäft beispielsweise 1,5 Prozent Cashback. Silvia Jonas gibt Wee-Karten – mit besagtem Seenland-Motiv – an interessierte Kunden aus. Für sie liegen die Vorteile klar auf der Hand: „Es ist Kundenbindung, außerdem sind die Karten international einsetzbar.“ Sie ist überzeugt davon, dass das System funktioniert – es müsste nur viel bekannter sein. „Wir müssen sehr viel reden und damit werben, dass Kunden Vorteile von der Karte haben.“

Andreas Ittmann weiß das nur zu gut. Je weniger Geschäfte, Hotels oder Freizeiteinrichtungen sich einreihen, desto unattraktiver ist es für die Kunden. Da jeweils einen Stamm aufzubauen, kann mitunter jahrelang dauern. Partner, die auch als Wee-Pioniere tätig sein wollen, sind ebenfalls hochwillkommen. Selbst Vereine können Teil des Netzwerks werden. Der LSV Bluno ist zum Beispiel dabei. Auf der Wee-Homepage ist er nicht gelistet, weil er schlecht Einkaufs-Rabatte geben kann. „Aber Vereine“, so Andreas Ittmann, „können Karten an Fans und Mitglieder austeilen und sie bekommen Geld, wenn diese dann damit einkaufen gehen.“

Hoyerswerdaer Partner, so der Plan, werden sich in irgendeiner Form auch in die 750-Jahrfeier der Stadt in diesem Jahr einbringen. Vorgesehen ist ebenfalls, dass es regelmäßige Stammtische zum gegenseitigen Austausch geben soll, genauso wie einen Flyer, damit man mal auf einen Blick sieht, wer in Hoyerswerda und der Umgebung alles Teil des Händlernetzwerks ist.

