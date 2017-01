Geld-Zurück-Karte für Zittau Wer des Punktesammelns leid ist, kann sich ab Februar Bares holen.

zurück Bild 1 von 4 weiter So sieht die Zittauer Karte aus. © SZ So sieht die Zittauer Karte aus.

Die Ottocard: Inhaber der Karte sparen die Versandkosten oder erhalten Rabatte auf das Sortiment des Versandhauses.

Die Payback-Card: Das bekannteste Bonussystem ist Payback. Nutzer sammeln beim Einkaufen Punkte und erhalten dafür Prämien.



Görlitz hat sie schon. In der Kreisstadt heißt sie „CityCard Görlitz“. Im vergangenen Jahr ist die Karte dort eingeführt worden. Zittau will jetzt nachziehen und bei der Digitalisierung der lokalen Händler, Gastronomen und Dienstleister einen Schritt weiterkommen. Am Dienstagabend hat der Gewerbe- und Tourismusverein „Zittau lebendige Stadt“ (früher Werbegemeinschaft) deshalb Gewerbetreibende der Stadt Zittau zu einer Präsentation ins Rathaus geladen. Frank Pawlak von der weeconomy AG und der Zittauer Vertriebsprofi Tino Nestler wollen den Gewerbetreibenden das neue Bonussystem und dessen Anwendungsmöglichkeiten vorstellen. Das Prinzip von „wee“ ist mit anderen Rabattsystemen vergleichbar, bietet aber mehr: Der Kunde kauft bei einem der registrierten Partnerunternehmen, etwa beim lokalen Einzelhändler oder auch im Onlineshop, etwas ein und bekommt dafür einen Bonus in Form einer Werteinheit, dem „wee“, gutgeschrieben. Ein „wee“ entspricht einem Euro. Die „wees“ kann sich der Kunde auf sein Konto auszahlen lassen. So spart er Geld, statt Punkte zu sammeln. Das unterscheidet das wee-System von anderen Bonusprogrammen wie Payback. Die Höhe des gewährten Rabatts legen die Partnerfirmen selbst fest. Kunden können zudem ihre Lieblingsrestaurants, Händler oder Dienstleister, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben, auf einer virtuellen Landkarte als Akzeptanzstellen empfehlen oder auch nach Unternehmen suchen, die Partner sind. Alle diejenigen, die nicht noch eine weitere Karte im Portemonnaie herumtragen wollen, können den Kauf auch über das Smartphone abwickeln. Das Geld-Zurück-System von „wee“ bietet außerdem ein Sponsorkonzept für Vereine. „Bei ,wee‘ profitiert vor allem der lokale Dienstleister um die Ecke“, sagt Tino Nestler. „Wee“ sponsert die ersten 50 Partnerunternehmen in der Stadt.

Und wer hat´s erfunden? Die Schweizer. Vor sechs Jahren startete die weeconomy AG in der Alpenrepublik. Derzeit gibt es laut Unternehmen 28 000 Akzeptanzstellen in 24 Ländern.

