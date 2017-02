Geld-zurück-Karte für Weinböhla Im Zentralgasthof ist ein neues Bonussystem für Händler und Kunden vorgestellt worden. Das Interesse daran war gering.

So sieht der Entwurf für die Meißen-Karte aus.

Görlitz hat sie schon. Zittau zieht nach. Nun sind Meißen und Weinböhla an der Reihe. Mit der „Meissen-Card“ sollen Kunden Geld sparen und Händler mehr Umsatz machen. An zwei Stellen in Weinböhla kann sie bereits eingesetzt werden. Die Karte sei prinzipiell keine schlechte Sache, sagt Torsten Vetter von der Händlergemeinschaft Weinböhla. Das Interesse anderer Selbstständiger war zur Präsentation im Zentralgasthof jedoch sehr gering. Und auch Vetter überlegt noch, ob er mitmacht.

Das Prinzip der Karte ist mit anderen Rabattsystemen vergleichbar, bietet aber mehr: Der Kunde kauft bei einem der registrierten Partnerunternehmen, etwa beim lokalen Einzelhändler oder auch im Onlineshop, etwas ein und bekommt dafür einen Bonus in Form einer Werteinheit, dem „Wee“, gutgeschrieben. Ein „Wee“ entspricht einem Euro. Die „Wees“ kann sich der Kunde auf sein Konto auszahlen lassen oder damit den nächsten Einkauf bezahlen. So spart er Geld, statt Punkte zu sammeln. Das unterscheidet das Wee-System von anderen Bonusprogrammen wie Payback. Die Höhe des gewährten Rabatts legen die Partnerfirmen selbst fest. Kunden können zudem ihre Lieblingsrestaurants, Händler oder Dienstleister, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben, auf einer virtuellen Landkarte als Akzeptanzstellen empfehlen oder auch nach Unternehmen suchen, die Partner sind. Alle diejenigen, die nicht noch eine weitere Karte im Portemonnaie herumtragen wollen, können den Kauf auch über das Smartphone abwickeln. Die Partnerunternehmen können zudem an den Umsätzen mitverdienen, die bei anderen Wee-Partnern gemacht werden.

„Wenn ich mitmache, dann um junge Kunden zu erreichen“, sagt Torsten Vetter. Denn Wee verbindet den lokalen Einzelhandel mit der Online-Shoppingwelt. Die App fürs Smartphone zeigt den Kunden, welche Geschäfte Rabatte gewähren. Bei anderen Punkte-Karten sei dies teilweise nur über Händlerlisten herauszufinden.

Im Restaurant des Zentralgasthofs und im Möbelhaus Hülsbusch sind Technik und Karten schon seit einer Weile da. Theoretisch würde es auch schon funktionieren. „Aber ich warte noch auf den offiziellen Startschuss“, sagt Jan Hülsbusch. Und er hofft, dass seine Investition nicht umsonst war. Hülsbusch hat die Kundenkarten mit einem Bild von Weinböhla bestellt. Da das System aber noch weitgehend unbekannt ist, habe er es bei seinen Kunden noch nicht beworben. Obwohl ihm die Idee, die dahinter steckt, gefällt. „Es ist ja im Grunde eine Weiterentwicklung von Payback. Ob es sich durchsetzt, weiß ich nicht“, sagt Hülsbusch.

Laut dem Handelsvertreter Michael Barth sponsert die Firma weeconomy die ersten 20 Händler in Weinböhla, die sich für das System entscheiden. Sie werden kostenlos mit der notwendigen Technik ausgestattet und erhalten eine bestimmte Anzahl an Kundenkarten. In Einzelgesprächen will er versuchen, noch mehr Händler davon zu überzeugen. Wann der offizielle Startschuss gegeben wird, könne er noch nicht sagen.

