Geld von einem treuen Freund Beate Zschäpe erhält Spenden von einem Mann, der auf Facebook rechtsextreme Sprüche postet. Er stammt ursprünglich aus Seifhennersdorf.

Beate Zschäpe erhielt in der Untersuchungshaft regelmäßige Geldzuwendungen – nicht nur von Familienangehörigen. © reuters

„Egal was passiert Bea, ich werde immer zu Dir stehen!! Dein treuer Freund Enrico.“ Auf den Facebook-Seiten von Enrico K. finden sich diverse Solidaritätsbekundungen wie diese und Dutzende Fotos der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe.

Enrico K. sympathisiert mit der NPD und hört rechtsextremes Liedgut. Er kommt aus Seifhennersdorf (Landkreis Görlitz) und lebt inzwischen in München. Seine Verehrung für Zschäpe, angeklagt wegen Mittäterschaft an zehn Morden, zwei Sprengstoffanschlägen und 15 Raubüberfällen, formuliert er nicht nur in den sozialen Netzwerken. Am Mittwoch berichtete die stellvertretende Leiterin der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim, Mariona Hauck, dass Zschäpe in der Untersuchungshaft regelmäßig Geld von Familienangehörigen, aber auch von einem Enrico K. erhalte. Sie sprach von regelmäßig 100 oder 200 Euro. Geldgeschenke werden den Untersuchungsgefangenen nicht bar ausgezahlt, können aber für Einkäufe verrechnet werden. Prozessbeteiligte fragen nun: Wie glaubwürdig ist Zschäpes behauptete Abkehr von rechtsextremem Gedankengut, wenn sie Geld von diesem Mann nimmt? Ihre Verteidiger weisen darauf hin, dass sie in der Untersuchungshaft keinen Zugang zum Internet hat und ihr deshalb die Veröffentlichungen nicht bekannt sein müssen. Pikanterweise waren es die beiden neuen Anwälte Mathias Grasel und Hermann Borchert, die die Vernehmung einer JVA-Bediensteten verlangt hatten. Ihnen ging es bei der Aussage um das Sozialverhalten Zschäpes in der Untersuchungshaft. Die Nachricht der Geldspenden von Enrico K. sei ein klassischer Zufallsfund, sagt Rechtsanwalt Thomas Bliwier, einer der Nebenklägervertreter.

Offen ist nach wie vor, ob das Oberlandesgericht dem Wunsch der Verteidiger nachkommt, einen zweiten Sachverständigen zu bestellen. Sie zweifeln das Gutachten des vom Gericht bestellten Psychiaters an. Zschäpe hatte sich geweigert, mit ihm zu sprechen. Der Wunsch-Experte der Verteidiger hat inzwischen eine Besuchserlaubnis erhalten. Möglich wäre es, dass aus den geplanten Gesprächen ein Alternativ-Gutachten entsteht. Lehnt der Senat den Antrag ab, könnte die Beweisaufnahme nach nunmehr vier Jahren abgeschlossen werden. Dann folgen Plädoyers und Urteilsverkündung.

zur Startseite