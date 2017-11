Aus dem Gerichtssaal Geld und Handys ergaunert Ein Döbelner steht wegen Betrugs und Urkundenfälschung vor Gericht. Das Verfahren wird erneut fortgesetzt.

Mehrfach schildern Zeugen in der Fortsetzungsverhandlung ihre Zweifel, dass der vom Kunden vorgelegte Personalausweis diesem gehörte. „Das Bild im Ausweis wich von seinem Gesicht ab“, sagen sie. „Doch er verstand es, uns glaubhaft zu machen, dass er doch der Mann auf dem Personalausweis sei.“ (DA berichtete).

Vorgeworfen werden dem 39-jährigen Döbelner Betrug und Urkundenfälschung. So soll er im September 2015 in Nossen, Mittweida und Waldheim mit gefälschter Unterschrift bei verschiedenen Banken Geldbeträge in Höhe von 500 Euro abgehoben haben. Für diese Transaktionen verwendete er den Personalausweis eines anderen. Zu dem Personalausweis und der fremden EC-Karte kam er, weil der Eigentümer seine Jacke mit Portemonnaie, Geldkarte und Ausweis auf der Post vergessen hatte. Außerdem soll der Beschuldigte mit dem falschen Ausweis und gefälschter Unterschrift Kreditverträge für einen Fernseher und eine Playstation und Mobilfunkverträge in Riesa und Mittweida abgeschlossen haben.

Zu den Tatvorwürfen schweigt der Angeklagte. Weil die Taten am ersten Verhandlungstag nicht nachgewiesen wurden, Zeugen ihn nicht wiedererkannten, sich nicht erinnern konnten oder der Verhandlung fernblieben, musste ein weiterer Prozesstermin festgesetzt werden. An dem werden weitere Zeugen gehört. Doch auch diese können sich zum größten Teil nicht mehr erinnern, ob der Angeklagte derjenige ist, dem der Personalausweis gehörte. „Das Bild wich stark vom Gesicht des Kunden ab“, sagen auch sie. Ein Mitarbeiter des Realmarktes in Riesa schildert: „Er wirkte auf mich sehr souverän, wie er darstellte, dass er derjenige auf dem Personalausweisbild sei.“

Des Weiteren wirft ihm das Gericht vor, 44 Mal mit einem ungültigen tschechischen Führerschein gefahren zu sein. Ein Transportunternehmer aus Döbeln, bei dem der Angeklagte eineinhalb Jahre lang als Kraftfahrer angestellt war, sagt, dass er erst im Oktober 2017 von der Polizei erfahren habe, dass der Führerschein des Angeklagten ungültig ist und er fragt: „Wieso hatte er eine Fahrerkarte, wenn er nicht fahren darf?“ Bei seiner Einstellung musste der Angeklagte dem Unternehmer Führerschein und Fahrerkarte vorlegen. Beides wurde kopiert. Die Karte muss bei einem Prüfdienst wie der Dekra alle fünf Jahre neu beantragt werden. Um sie zu erhalten, sind der Führerschein und ein Lichtbild abzugeben.

Als der Firmenchef von Polizeibeamten erfuhr, dass er sich strafbar macht, wenn er den Angeklagten weiter ohne gültigen Führerschein beschäftigt, sah er sich gezwungen, den Beschuldigten zu entlassen. Daraufhin fragt Verteidiger Rechtsanwalt Thomas Fischer aus Döbeln den Zeugen, ob er gesehen hat, dass der Angeklagte mit dem Lkw gefahren ist. Doch das hat der Firmenchef nicht. Damit, so Fischer, ist die Tat nicht nachweisbar.

Wegen fehlender Zeugen wird das Verfahren erneut fortgesetzt.

