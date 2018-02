Kommentar Geld spielt trotzdem eine Rolle Nina Schirmer über fehlende Arbeitskräfte in der Stadt Radebeul

Nina Schirmer © Ronald Bonss

Radebeul. Die fehlenden Arbeitskräfte werden Radebeul und erst recht die ländlichen Regionen in Zukunft noch vor Probleme stellen. Es ist gut, wenn der OB das anspricht und warnt, die Augen vor dieser Entwicklung nicht zu verschließen. Nur warum fangen erst jetzt alle an, darüber zu reden? Dass in den 90er-Jahren sehr wenige Kinder geboren wurden, wusste man schon in den 90ern. Dass die starken Jahrgänge irgendwann in den Ruhestand gehen, auch. Um so unverständlicher ist es, warum in der Vergangenheit so wenig dafür getan wurde, junge Leute hier zu halten. Menschen, die nie geboren wurden, stehen freilich nicht für den Arbeitsmarkt zur Verfügung. Lehrer, Polizisten, Pfleger oder Ingenieure können jetzt nicht nachträglich hergezaubert werden. Die Entwicklung ließe sich aber zumindest abschwächen. Allein in meinem Bekanntenkreis gibt es zahlreiche Leute, Ende 20, Anfang 30, die eine gute Ausbildung oder studiert haben und zum arbeiten nach Westdeutschland gegangen sind. Die meisten würden gerne zurück in die Heimat kommen. Sie sagen aber, dass sie sich den Lebensstandard, den sie sich aufgebaut haben, hier nicht leisten können. Jeden Sonntag sind die Autobahnen voll, weil so viele die Woche über zum Arbeiten in den Westen fahren. Nicht der tollen Landschaft, sondern der Löhne wegen. Würde hier besser bezahlt, blieben auch die Leute hier. Und das Arbeitskräfteproblem wäre zumindest ein stückweit kleiner.

