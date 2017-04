Geld oder Glück „Der Kredit“ hat Premiere und die Plätze reichen nicht im kleinen Haus. Die humorvolle Handlung und spritzige Dialoge begeistern.

Die Spielfreude steckt an: Andreas Pannach und Andreas Kuznick geben wortgewaltig, mimisch und körperlich alles. Das Publikum dankt mit tosendem Applaus. © Andre Braun

Es müssen zusätzlich Stühle herbei geschafft werden, als am Freitagabend die Komödie von Jordi Galceran „Der Kredit“ im Döbelner TiB Premiere hat.

In dem Zweipersonenstück geht es um die Macht des Geldes und um das eigene Glück. Der arme, aber korrupte Kunde Anton Schmidt kommt zur Bank und möchte einen Kredit. Doch der Filialleiter Herr Goetz vergibt Kredite nicht ohne Sicherheiten. Die hat Kunde Schmidt nicht. Weil der aber das Geld dringend braucht, zieht er alle Register. Kurzerhand verkündet Anton Schmidt dem Filialleiter, dass er, wenn er das Geld nicht bekommt, Goetz´ hübsche Frau Laura verführen und mit ihr schlafen will. Herr Goetz lacht zuerst darüber und droht dem Bankkunden mit dem schwarzen Gürtel in Karate. Doch dann wird der Banker misstrauisch und unsicher. Er ruft seine Frau an und sagt ihr, dass ein Kunde Sex will, weil er ihm einen Kredit von 3 000 Euro verweigert hat. Das Geständnis geht nach hinten los. Wütend darüber, dass sie ihm keine 3 000 Euro wert ist, wirft Laura ihren Mann aus dem Haus.

Der stürzt aus seinem sicheren, spießbürgerlichen Leben in ein prekäres Dasein in einer Plattenbauwohnung mit Campingkocher am Rande der Stadt.

Voller Komik und mit spitzigen Dialogen schildert Autor Jordi Galceran, wie sich die Machtverhältnisse zwischen dem Filialleiter und Bankkunde Schmidt neu ordnen, wie Geld gegen das eigene Glück gesetzt wird und Herr Goetz Schritt für Schritt in die Fänge des korrupten Kunden gerät.

In Zeiten, in denen die Großbanken das Sagen haben, trifft Galceran mit seinem Zweipersonenstück einen empfindlichen Nerv unserer Gesellschaft.

Tosenden Applaus gab es zum Ende des Stückes und Blumen für die beiden Darsteller. Den Filialleiter Herrn Goetz spielte Andreas Pannach. Den Kunden ohne Sicherheiten mimte Andreas Kuznick. Körperlich und mimisch ist das Spiel der beiden äußerst intensiv, schnell und präzise werfen sich Pannach und Kuznick die (Wort-)Bälle zu, so genau, wie es nur Zwei können, die schon jahrelang zusammen auf der Bühne agieren. Diese scheint für beide beinahe zu klein, so sehr füllen sie diese aus.

Jens und Ilka Ulbricht aus Striegistal kennen die Schauspieler: „Wir wussten, es wird gut.“ Beide gehen regelmäßig ins Theater, vor allem zu Stücken, in denen sie lachen können. Elke und Arnfried Abel wohnen in Roßwein. „Wir wollten mal ins TIB“, sagte Arnfried Abel. „Wir waren noch nicht hier.“ Die Eheleute sind erstaunt, was sich in dem kleinen Theater so abspielt. „Wir sind hier näher dran und steckt in der Handlung mit drin“, meint Arnfried Abel. Beide sind froh, dass es in Döbeln ein Theater gibt. „Das Stück ist vom Thema interessant“, meint Torsten Bruß. einer der Vorstände der VR-Bank Mittelsachsen. „Wenn man in der Bank arbeitet, kann man es sich anschauen.“

