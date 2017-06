„Geld her, sonst Kopf ab mit Axt“ Ein Mann soll Crystal an einen Minderjährigen verkauft haben. Der Käufer wurde bereits verurteilt. Doch als Zeuge hat er starken Gedächtnisverlust.

Dass er Drogen wie Marihuana an einen Minderjährigen verkauft hat, gibt der Angeklagte zu. Doch Crystal will er nicht abgegeben haben. © dpa

Wenn es darum geht, dass an Minderjährige Crystal abgegeben wird, dann ist das Meißner Amtsgericht sehr konsequent. Der Vorsitzende Richter des Schöffengerichtes ist dafür bekannt, dass er auch bei Ersttätern und bei geringen Mengen Haftstrafen ohne Bewährung verhängt. Denn Crystal ist eine hochgefährliche Droge. Dass ihm Gefängnis droht, ist dem 25-jährigen Angeklagten aus der Nähe von Großenhain offenbar gar nicht bewusst. Doch seine Pflichtverteidigerin weiß, was ihm blühen kann. Und deshalb hat sie ihn wohl instruiert, keinesfalls zuzugeben, dass er an einen damals 14-Jährigen Drogen, davon auch 0,33 Gramm Crystal, verkauft haben soll. Und so räumt der Mann auch lediglich ein, an den Minderjährigen Marihuana verkauft zu haben. Was die Verteidigerin nicht weiß: Der Minderjährige wurde bereits im Mai vorigen Jahres von der Meißner Jugendrichterin verurteilt, weil er 18 Mal Drogen kaufte. Dabei nannte der Junge auch explizit den jetzigen Angeklagten als Verkäufer und gab zu, dass dieser ihm die genannte Menge Crystal für 20 Euro verkaufte. Das Urteil gegen den Jungen ist bereits rechtskräftig, er kam mit richterlichen Weisungen davon. Diesmal sitzt er als Zeuge vor Gericht, und da kann er sich plötzlich gar nicht mehr erinnern. Ganz offenbar hat er Angst vor dem Angeklagten. Der ist nämlich auch wegen Körperverletzung angeklagt, weil er ihm aufgelauert und geschlagen hat, um Drogenschulden einzufordern. Auch Drohungen per Handy erhielt der junge Mann. Sie wurden vom Telefon des Angeklagten abgesetzt. Vor allem eine Frauenstimme ist immer wieder zu hören. „Wenn du um 12 Uhr nicht am Hauptbahnhof in Leipzig bist und 100 Euro mithast, trete ich dir die Fresse ein“, sagt sie. Ein Mann, offensichtlich ist es nicht der Angeklagte, sagt, er solle die Drohung ernst nehmen. „Sonst ist Kopf ab mit Axt, stumpfe Axt“, sagt der Mann mit schlecht nachgeahmtem osteuropäischen Akzent. Auch der Angeklagte ist einmal zu hören, als er 100 Euro fordert. Wieso 100 Euro, der Mann habe doch nur 20 Euro Schulden gehabt, fragt ihn der Richter. „Ich habe Zinsen draufgeschlagen“, sagt der Angeklagte, der wegen seines geringen Intellekts völlig überfordert ist, der Verhandlung zu folgen. Der Mann, der unter Betreuung steht und psychische Probleme hat, will einfach nur raus aus dem Gerichtssaal.

Der Zeuge, der wegen des Drogenankaufs verurteilt wurde, eiert jedenfalls herum. Schließlich kann er sich nur erinnern, einmal von dem Angeklagten Marihuana gekauft zu haben. Die Sprachnachrichten habe er nicht ernst genommen, gibt er sich cool. Auch die Körperverletzung spielt der heute 16-Jährige herunter, spricht nur von einer „Respektschelle“.

So bleibt von den Vorwürfen lediglich einmal der Verkauf von Marihuana für zehn Euro an einen Minderjährigen, Körperverletzung und versuchte Nötigung übrig. Das Schöffengericht verurteilt den Mann zu einer Haftstrafe von fünf Monaten auf Bewährung. Wegen der Bedrohung durch die Sprachnachrichten wird er freigesprochen. Bei der Körperverletzung geht das Gericht von eingeschränkter Schuldfähigkeit aus. Ein psychiatrischer Gutachter hatte dem Angeklagten nicht nur eine Intelligenzminderung, sondern eine herabgesetzte Frustrationstoleranz bescheinigt. Das heißt, er ist leicht reizbar und aufbrausend. „Sie sind eigentlich kein Fall für den Strafrichter, sondern für das Betreuungsgericht“, so der Vorsitzende Richter zu dem Angeklagten.

