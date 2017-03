Geld gespart dank LED Die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach hat bei der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgerüstet.

Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik konnte die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach Geld sparen. © André Schulze

Das Motto „Gewusst wie, spart Energie“ der einstigen Ratgebersendung im DDR-Fernsehen hat sich die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach zu Herzen genommen – mit messbarem Erfolg. Nach der Umrüstung eines Teils der Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik sind die Stromkosten deutlich gesunken. Die Enso habe sogar schon angerufen und gefragt, ob irgendetwas nicht stimmt, weil der Verbrauch so niedrig ausfällt, sagte Kämmerer Torsten Weber im Gemeinderat. Das eingesparte Geld – rund 20 000 Euro – investiert die Gemeinde jetzt in weitere LED-Leuchten, um auch die verbleibenden alten Laternen umzurüsten. Der Einspareffekt sei so groß, dass sich die Kosten schon innerhalb von zwei Jahren amortisieren, erklärte der Kämmerer. (SZ/dis)

