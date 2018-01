Geld, Geschenke, Computerspiele Ein 46-Jähriger hat sich über Jahre an zwei Jungen vergangen. Nun muss er auf nicht absehbare Zeit hinter Gitter.

© dpa (Symbolfoto)

„Ich habe schon beim Jens geduscht“ – mit diesen Worten, die Antwort eines acht Jahre alten Jungen auf die Bitte seiner Mutter sich zu waschen, gingen die Ermittlungen los – das war im April vergangenen Jahres. Am Donnerstagmorgen endete das Verfahren gegen „Jens“ vorerst mit einem Urteil am Landgericht Dresden. „Jens“, das ist Jens S., ein 46-jähriger Dresdner, der schon seit Mitte der 1990er-Jahre als Sexualstraftäter bekannt ist, weil er sich immer wieder an Kindern vergeht.

Am Donnerstag erhielt S. seine bislang höchste Gesamtfreiheitsstrafe. Er muss für sieben Jahre ins Gefängnis. Darüber hinaus ordnete die Jugendschutzkammer die anschließende Sicherungsverwahrung an. Das heißt: Erst wenn psychiatrische Gutachter davon überzeugt sind, dass von S. keine Gefahr mehr ausgeht, kann er auf freien Fuß kommen. Erstmals wurde S. 1997 zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, 2002 und 2010 jeweils zu zwei Jahren und drei Monaten – immer ist schwerer Missbrauch von Kindern dabei, später auch Verstoß gegen die Führungsaufsicht.

Soziale Verhältnisse ausgenutzt

Die Mutter des achtjährigen Jungen hatte keine Ahnung, um wen es sich bei „Jens“ handelte. Als sie den Verdacht hatte, dass ihr Filius nicht nur zum Computerspielen bei „Jens“ war, ging sie zur Polizei – und dort war den Beamten sofort der Ernst der Lage klar. Sie kennen den Täter seit Langem. Jens S. war der gute Freund vom Vater des zweiten, heute elf Jahre alten Jungen, der ebenfalls massiv missbraucht wurde. Nach wenigen Tagen wurde S. verhaftet.

In seiner Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel, S. habe einen Hang, schwere Straftaten zu begehen. Das Gericht war nach dem mehrmonatigen Prozess überzeugt, dass S. den heute elfjährigen Jungen und auch den jüngeren mehrfach schwer missbraucht und darüber hinaus kinderpornografische Bilder erstellt hat. Der 46-Jährige habe keine Gewalt ausüben müssen, um sich den Kindern sexuell zu nähern. Er gab ihnen Geld als Gegenleistung, machte Geschenke – und er manipulierte sie gezielt. So habe es schon mal 30 Euro extra gegeben, wenn er ein Video seiner von ihm gefilmten Missbrauchstaten an andere verkauft hatte, berichtete Ziegler. S. habe auch die sozialen Verhältnisse der Kinder ausgenutzt. Er habe den Jungen Geschenke machen können, zu denen die Eltern nicht in der Lage gewesen seien. Er sei etwa mit einem Jungen ins Dynamo-Stadion gegangen, um ein Fußballspiel anzusehen, sagte der Vorsitzende.

Für den Angeklagten spreche, dass er die Taten eingeräumt und mehr zugegeben habe, als man ihm hätte nachweisen können. S. habe erstmals Ansätze gezeigt, dass er sich mit seiner Situation auseinandersetze. Strafschärfend wertete das Gericht die Vorstrafen und dass er sich kurz nach seiner letzten Entlassung wieder Kinder gesucht habe. Er habe auch die „Täter-Opfer-Rolle“ aufgehoben, indem er immer von „wir machen das“ gesprochen habe, sagte Ziegler. So habe „Jens“ die Kinder in seine Tathandlungen vereinnahmt. Das Strafmaß für die einzelnen Taten sei daher deutlich höher ausgefallen. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar auf eine Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

zur Startseite