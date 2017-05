Geld fürs schnelle Internet ist da Wilsdruff und Dorfhain können ihre Glasfasernetze bauen – bei beiden steht die Finanzierung. Baustart soll noch 2017 sein.

Bald sollen Surfgeschwindigkeiten bis 100 Megabit pro Sekunde möglich sein. © dpa

Der digitalen Zukunft in Wilsdruff und Dorfhain steht nichts mehr im Wege. Beide Kommunen haben das Geld für den Breitbandausbau zusammen – am Wochenanfang gab es den Bescheid über den sächsischen Anteil der Fördermittel. In Zahlen ausgedrückt, bedeutet das für Wilsdruff, dass der Freistaat 832 000 Euro gibt. Der Bund hatte der Stadt zuvor bereits eine Million Euro zugesprochen. Mit dem Eigenanteil verfügt Wilsdruff nun über zwei Millionen Euro, die für die Erschließung des Ortsteils Blankenstein sowie Teile von Mohorn, Grund, Limbach und Birkenhain eingesetzt werden sollen.

Wilsdruff wird nun per Ausschreibung einen Anbieter suchen, der das Geld verbaut und das Netz dann betreibt. „Das kann die Deutsche Telekom oder jeder andere Anbieter sein“, erklärt Martin Fornefeld, Berater der Stadt. Gesucht werde der preiswerteste. Verlegt werden Glasfaserkabel bis ins Gebäude, damit sind Surfgeschwindigkeiten ab 100 Megabit pro Sekunde möglich. „Es geht darum, mit dem Fördergeld dort zu bauen, wo kommerzielle Anbieter von sich aus abwinken, weil der finanzielle Aufwand zu groß ist.“

Dorfhains Konzept unterscheidet sich etwas von dem Wilsdruffer Vorhaben. Die Gemeinde hat sich mit den Bürgern und der Unternehmerschaft im Rücken darauf festgelegt, das Netz selbst zu bauen. Es geht um den Anschluss von rund 550 Haushalten und etlichen Firmen. Dorfhain hat vom Bund knapp zwei Millionen Euro bekommen, vom Land 977 000 Euro, als Eigenmittel bringt die Gemeinde 326 000 Euro auf. Die Bauaufträge werden demnächst ausgeschrieben. Ziel ist es, 2018 am Netz zu sein. Auch hier geht es darum, Glasfaserkabel bis ans Gebäude zu verlegen und dadurch Surfgeschwindigkeiten ab 100 Megabit aufwärts zu gewährleisten. „Damit sind wir dann besser ausgestattet als manche Stadt“, freut sich Bürgermeister Olaf Schwalbe (CDU). Parallel zum Bau will die Gemeinde ein Unternehmen suchen, dass das Netz dann im Auftrag der Gemeinde betreibt. Schwalbe: „Wir wollen, dass es möglichst ein Betreiber aus der Region ist, der zu uns ins Dorf passt.“

Bundesrepublik und Länder treiben den Ausbau des Datennetzes jetzt vehement voran. Vor allem die Wirtschaft sei auf die Digitalisierung angewiesen, vom Großunternehmer bis zum kleinen Handwerker, sagt Stefan Bangs, Staatssekretär im sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit. „Und auch viele Privathaushalte wollen aufs schnelle Internet nicht mehr verzichten.“ Deshalb sei in Sachsen eine leistungsfähige digitale Infrastruktur notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge liege die Versorgung mit Internet ab 100 Mbit nur bei 33 Prozent, im sächsischen Durchschnitt schon bei 48 Prozent.

