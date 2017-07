Geld fürs neue Gerätehaus Landrat Arndt Steinbach hat am Mittwoch den Bescheid für die Fördermittel gebracht. Mitte August sollen im Stadtrat die ersten Arbeiten vergeben werden.

Auf diem Archivfoto sind die inzwischen abgerissene Kaufhalle, das derzeitige Gerätehaus und der Schlauchturm zu sehen. Ist der Neubau fertig, verschwindet auch das alte Feuerwehrhaus. Der Turm wird dagegen weiter genutzt.

Der Turm ist auf dem Übersichtsplan (rechts) in der Mitte als graues Quadrat dargestellt und auch oben auf der Zeichnung zu sehen. Die gelbe Fläche bei den zwei Pkws markiert den Standort des alten Gerätehauses. Für dessen Rückbau und die Neugestaltung der Anlagen und Parkplätze hat die Stadt Radeburg 156 000 Euro eingeplant.

So wird das neue Feuerwehrgerätehaus aus Richtung Parkplatz/Friedhof aussehen.

In der Ortsmitte von Großdittmannsdorf tut sich etwas. Zu Jahresbeginn hat die Stadt Radeburg dort für 50 000 Euro die frühere DDR-Kaufhalle und eine alte Garage abreißen lassen. So wurde Platz geschaffen für den Bau des schon länger geplanten neuen Gerätehauses der freiwilligen Feuerwehr dieses Radeburger Ortsteils.

Doch auch hinter den Kulissen tat sich einiges. Zum einen liefen die Vorbereitungen für das Bauvorhaben, dem auch der Landkreis auf seiner Förderliste oberste Priorität eingeräumt hat. Und schließlich beantragte die Stadt beim Dresdner Heidebogen noch Fördermittel für die Neugestaltung des Areals zwischen dem neuen Gerätehaus und dem Friedhof. Ende Juni kam dafür vom Koordinierungskreis der Gebietsgemeinschaft grünes Licht. Was jetzt noch fehlt, ist die Zustimmung des Landratsamtes. Zwar dauert es bis zu einer Entscheidung voraussichtlich noch ein paar Monate, „falls erforderlich, können wir mit diesen Arbeiten aber jederzeit anfangen“, sagt Radeburgs Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos). „Dafür reicht die Zustimmung des Koordinierungskreises.“

Am Mittwochabend nun kam Landrat Arndt Steinbach (CDU) gemeinsam mit Kreisbrandmeister Ingo Nestler nach Großdittmannsdorf, um den Förderbescheid für den Bau des Gerätehauses zu übergeben. Nach den neuen Richtlinien wird unabhängig von den Gesamtkosten ein Festbetrag von 180 000 Euro pro Stellplatz gefördert. Da in dem neuen Haus künftig zwei Fahrzeuge untergebracht werden sollen, bekommt die Stadt eine Förderung von 360 000 Euro.

Das ist übrigens deutlich mehr, als die Radeburg bekommen hätte, wenn das Haus, wie ursprünglich einmal geplant, schon 2015 gebaut worden wäre. „Damals hätten wir nur 235 000 Euro bekommen“, sagt Stadtwehrleiter und Stadtrat Marcus Mambk. Seinerzeit wurde mit dem zur Verfügung stehenden Geld auch noch die Anschaffung von Ausrüstungen gefördert. „Die Fördersumme ist zwar gleich geblieben, das Geld fließt jetzt aber nun noch in Neubauten und Fahrzeuge“, ergänzt der Stadtwehrleiter.

Insgesamt rechnet die Stadtverwaltung für das neue Gerätehaus mit Kosten in Höhe von 556 000 Euro. Ob diese Summe bei der derzeitigen Baukonjunktur zu halten ist, zeigt sich möglicherweise schon in den nächsten Tagen. Am heutigen Freitag ist der erste Submissionstermin. In der Stadtratssitzung am 17. August sollen nach dem jetzigen Zeitplan dann die ersten drei Baulose vergeben werden. Michaela Ritter: „Unser Ziel ist, den Rohbau vor dem Winter hinzubekommen.“ Der Umzug vom alten Haus gleich nebenan in das neue soll dann im nächsten Jahr erfolgen.

Das derzeitige Domizil der Großdittmannsdorfer Feuerwehr ist eigentlich nicht viel mehr als eine Garage. „Es gibt weder einen Schulungsraum noch Toiletten und Duschen“, sagt Marcus Mambk. „Nicht einmal ein Waschbecken.“

Das wird sich mit dem Umzug ändern. Auch ein kleines Lager und ein Raum für den Wehrleiter sind in dem Neubau geplant. Der separat stehende alte Schlauchturm bleibt übrigens erhalten und wird auch künftig weiter genutzt.

Neben dem Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Großdittmannsdorf soll in dem neuen Gerätehaus künftig auch das Tanklöschfahrzeug aus Radeburg untergebracht werden. „In der Stadt brauchen wir dringend eine Drehleiter“, sagt der Stadtwehrleiter. „Für drei Fahrzeuge sind in Radeburg weder der Platz noch das Personal da.“ Die Großdittmannsdorfer Wehr hat aktuell 24 aktive Mitglieder, davon eine Frau, und sechs in der Jugendfeuerwehr.

