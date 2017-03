Geld fürs Kloster vom Neujahrsempfang

Beim Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters und der Meißener Stadtwerke kommen die Einnahmen traditionell einem guten Zweck zugute. In diesem Jahr geht der Betrag in Höhe von 1 725,61 Euro an den Verein Hahnemannzentrum. Der Verein setzt sich für den Erhalt und die Pflege der Ruine des vor 800 Jahren erstmals urkundlich erwähnten Klosters Heilig Kreuz ein. Den Beitrag zum Festjahr übergaben kürzlich Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) und der Geschäftsführer der Stadtwerke, Hans-Jürgen Woldrich, an den Vereinsvorsitzenden Dr. Helge Landmann. „Im Rahmen einer Festwoche vom 14. bis 21. September wird die reiche Geschichte des Klosters mit Lesungen, Konzerten, Vorträgen und Ausstellungen beleuchtet werden“, erklärte Stadtsprecherin Katharina Reso. (SZ)

