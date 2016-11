Geld fürs Hahnemannzentrum Der Stadtrat will heute Mittel frei machen für den Bau eines Hauses für Seminare und Veranstaltungen.

Christine Bense und Helge Landmann vom Hahnemannzentrum stehen auf der Fläche im Kloster Heilig Kreuz. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Auf dem Gelände der Ruine des ehemaligen Klosters Heilig Kreuz in der Leipziger Straße 94 soll ein „Aus-der-Not-Helfer-Haus“ entstehen. Das Gebäude soll maximal 100 Personen Platz bieten und für kulturelle, soziale und wissenschaftliche Veranstaltungen genutzt werden.

Der Bauantrag zur Errichtung des Seminar- und Veranstaltungshauses ging am 12. Juli in der Bauaufsicht der Stadtverwaltung Meißen ein. Das Gebäude soll in traditionellen und alternativen Bautechniken – tragende Holzkonstruktion, Außenwände aus Stampflehm, Bruchsteinmauerwerk, Klinkermauerwerk, Strohballen und Gründach – errichtet werden. „Als Eigentümer des Grundstücks muss die Stadt Meißen diesem Neubau zustimmen“, heißt es in der entsprechenden Vorlage für die heutige Stadtratssitzung, die 17 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses stattfindet. Dazu sind die Meißner Bürger eingeladen.

Zur Finanzierung des Projekts ist die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 450 000 Euro notwendig. Deshalb will der Stadtrat beschließen, dass die Große Kreisstadt Meißen die Zustimmung zur Mitbestellung einer Grundschuld im Erbbaugrundbuch bis zu dieser Höhe erteilt. Der Finanzierungsplan des Meißner Hahnemannzentrum e. V. mit der Volks- und Raiffeisenbank sieht eine Tilgung des Kredits innerhalb von zehn Jahren vor.

Freunde und Mitarbeiter des Hahnemannzentrums hatten bis Anfang Mai über eine Internet-Schwarmfinanzierung knapp 27 000 Euro als Eigenanteil für den Bau des Seminar- und Veranstaltungshauses gesammelt, erklärte der Vereinsvorsitzende Helge Landmann. Allerdings kann der geplante Holzskelettbau für das Seminar- und Veranstaltungshaus aufgrund von Denkmalschutzauflagen nicht gebaut werden. „Es wird nur ein einstöckiges Gebäude, wir wollen deshalb auch das jetzige Seminarhaus ausbauen“, erklärte Christiane Bense vom Hahnemannverein. Vorbehaltlich eines positiven Stadtratsbeschlusses und erfolgreicher Kreditverhandlungen mit der Volks- und Raiffeisenbank könnte bei günstiger Witterung noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden, so die Vereinsmitarbeiterin.

Die neu gewonnenen Räume sollen natürlich auch der Vermittlung homöopathischen Wissens dienen. (SZ/ul)

