Geld für Bautzens Sportler Das Rathaus macht 60 000 Euro für hiesige Vereine locker. Allein ein Drittel der Summe geht an den SV Post Germania. Dort wird dringend mehr Platz benötigt.

Bautzens Sportvereine bekommen Geld. © dpa

Mit rund 60 000 Euro will die Stadt Bautzen dieses Jahr über die Sportförderung verschiedene Vorhaben von Vereinen unterstützen. Neben dem MSV Bautzen 04, dem SV Post Germania, dem Bautzener Schützenverein und dem SV Kleinwelka wird davon auch der Kreissportbund profitieren. Den einzelnen Fördervorhaben haben die im Finanzausschuss vertreten Stadträte jetzt ihre Zustimmung gegeben.

Den größten Anteil der Summe erhält demnach der SV Post Germania Bautzen. Der Verein will mit Blick auf die steigenden Mitgliederzahlen im Nachwuchsbereich in seinem Sportkomplex an der Edisonstraße für knapp 30 000 Euro einen Nebenplatz herrichten lassen. Die Stadt beteiligt sich daran mit fast 22 000 Euro. Beim Schützenverein steuert die Stadt die Hälfte der Summe für den insgesamt 25 000 Euro teuren neuen Kugelfang bei. An den MSV Bautzen werden dieses Jahr erneut 6 000 Euro überwiesen. Mit dem Geld unterstützt die Stadt den Bau der bereits im April 2014 eröffneten Boulderhalle. Die hatte fast 100 000 Euro gekostet. Die Stadt übernimmt ein Drittel des Betrags, macht dazu das Geld bis 2017 in einzelnen Jahresraten locker. Zugleich sind weitere 5 000 Euro für den MSV als Zuschuss für die Organisation des diesjährigen Stadtlaufs reserviert. Dem SV Kleinwelka werden unterdessen knapp 13 000 Euro zugesprochen, um den Anschluss der Sportanlage an der Großdubrauer Straße ans Abwassernetz finanziell stemmen zu können. Der Kreissportbund erhält zudem etwa 4 200 Euro. Das Geld will der Bund verwenden, um Austauschprojekte im Jugendbereich mit Bautzener Partnerstädten zu ermöglichen. (SZ/sko)

