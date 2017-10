Geld für zwei Vereine Der Miskus und das Centro Arte Monte Onore erhalten von der Kommune einen Zuschuss. Beide bringen Kultur in die Region.

Der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) präsentiert jeden Sommer ein dreimonatiges Festival mit mehr als 40 Veranstaltungen und rund 3 000 Akteuren. „Damit wird die Region kulturell belebt“, sagt Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (FW). In der Gemeinde Kriebstein selbst beteiligt sich der Miskus unter anderem an der Burg der Märchen und dem Dixiland am Hafen. Außerdem organisiert er seit Jahren verschiedene Veranstaltungen auf der Seebühne.

Erstmals hat der Miskus die Gemeinde Kriebstein jetzt um eine finanzielle Unterstützung gebeten. Die gewährt für die Projekte im kommenden Jahr einen Zuschuss in Höhe von 500 Euro. Diesen Beschluss haben die Gemeinderäte ebenso einstimmig gefasst wie die Zuwendung für den Verein Centro Arte Monte Onore in Ehrenberg. Er erhält 635 Euro. Der im Rittergut ansässige Verein plant für 2018 ein neues Projekt unter dem Titel „Va pensiero – flieg, Gedanke“. Dazu gehört ein buntes Programm mit Bildern, Skulpturen, Installationen, Filmen, Ausstellungen, Kunstaktionen und Vorträgen. All das soll Lebensfreude und die Botschaft vermitteln, dass Gedanken und Wünsche real werden können. Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen rund 12 700 Euro. (DA/rt)

