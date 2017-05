Geld für Wettkampfausrüstung Ein kommunaler Energiedienstleister spendet den Mittelsachsen 5 000 Euro. Davon sollen alle profitieren.

So eine hohe Geldsumme habe es in den vergangenen 25 Jahren für den Kreisfeuerwehrverband Mittelsachsen noch nicht gegeben. Umso mehr freute sich Vorsitzender Ehrenfried Keller, als ihm am Mittwoch an der Feuerwache in Mittweida ein Scheck mit einem Betrag in Höhe von 5 000 Euro in die Hand gegeben wurde. Gespendet hatte diesen das Unternehmen eins, kommunaler Energiedienstleister in Chemnitz und der Region Südsachsen. Hintergrund ist das Jubiläum 25 Jahre Zweckverband Gasversorgung Südwestsachsen, erklärt Christian Stelzmann von der Firma. Mit der Spende solle die enge Partnerschaft zwischen den Feuerwehren der Region gefestigt werden. Neben Mittelsachsen haben weitere sechs Verbände im Raum Südwestsachsen ebenfalls 5 000 Euro erhalten.

Wofür genau die Mittelsachsen das Geld ausgeben werden, darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen worden. Aber die Tendenz ist bereits klar. Keller würde das Geld gern in Ausrüstung für die Wettkämpfe der Jugendwehren investieren. „Zum Beispiel in eine Tragkraftspritze für den Löschangriff. Die haben wir bisher immer ausgeliehen. Aber das geht jetzt nicht mehr so einfach“, schildert Keller. Sein Ziel ist es, die Spende so auszugeben, dass möglichst viele Mitglieder des Verbandes davon profitieren.

210 Wehren gehören derzeit zum Feuerwehrverband, darunter 97 Jugendfeuerwehren. Die Mehrheit befindet sich allerdings im Altkreis Mittweida (32) sowie im Raum Freiberg/Flöha (fast 50). In der Region Döbeln gibt es nur 14 Jugendfeuerwehren. „Dort sind die Jugendlichen nicht so stark vertreten“, sagt der Vorsitzende.

Auch bei den Wettkämpfen sind die Döbelner eher außen vor, sowohl die Erwachsenen als auch die Jugendlichen. „In der Region Döbeln gibt es individuelle Wettkämpfe, wie zum Beispiel das Schanzenbachfest in Brösen/Gorschmitz oder das Turmspritzen in Geringswalde“, sagt Ehrenfried Keller. Nur die Kameraden aus Gleisberg und Roßwein hätten sich in der Vergangenheit schon einmal mit an den allgemeinen Wettkämpfen beteiligt.

Diese seien vor allem für die kleineren Ortswehren, die nur wenige Einsätze im Jahr haben, sowie für die Jugendliche wichtig. „Die kleineren Wehren brauchen eine Herausforderung. Und auch die Jugendlichen wollen ihre Kräfte untereinander messen“, begründet der Vorsitzende.

