Geld für Tourismusverein Ob die Stadt nach der Übernahme der Tourist-Info hilft, entscheiden jetzt die Stadträte.

Im ersten Halbjahr 2016 hatte die Meißner Tourist-Info samt ihrer sechs Mitarbeiter noch zum Tourismusverein Meißen gehört. Seit Juli ist das nun nicht mehr der Fall, da die Infostelle zum neu geschaffenen Amt für Stadtmarketing und Kultur überging. Für den Tourismusverein und dessen designierten neuen Vorstand um Hotelier Hannes Horsch und Tourismusexpertin Kathrin Kretzschmar bringt der Übergang aber auch Probleme mit sich (SZ berichtete). Zum einen hatte die Stadt dem Verein für die Mitarbeiter der Tourist-Info bisher einen jährlichen Betrag überwiesen. In diesem Jahr ist das allerdings noch nicht passiert, obwohl die Mitarbeiter der Tourist-Info im ersten Halbjahr noch vertraglich an den Tourismusverein gebunden waren. Ob es nun doch noch einen Zuschuss gibt und wie hoch dieser ausfällt, entscheiden die Stadträte in ihrer nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch. Dem Tourismusverein, der sich nun wieder um seine Kernkompetenzen kümmern möchte, dürfte das gut tun. Zuletzt war bekannt geworden, dass Mitarbeiter der Tourist-Info womöglich mit Mitgliedsgeldern des Vereins bezahlt worden. Dadurch war ein Finanzloch entstanden. (SZ/mhe)

