Geld für Straßen-Sanierungen fehlt Der vergangene Winter hat über zehn Millionen Euro Schaden auf den Fahrbahnen hinterlassen. Die Stadt kann nur flicken.

Einer der größten Flickenteppiche Dresdens verschwindet gerade. Die Radeburger Straße wird zwischen Am Olter und dem Elsterweg ausgebaut. Andernorts mangelt es am Geld. © René Meinig

Zumindest kalendarisch ist der Winter lange vorbei. Doch seine Spuren sind bis heute spürbar. Vor allem, wenn man im Auto auf einer der zahlreichen Holperpisten der Stadt unterwegs ist. 200 Fahrbahnabschnitte mit Schäden hat der vergangene Winter hinterlassen, an über 350 Stellen müssen Autofahrer mittlerweile vor dem schlechten Zustand der Straße gewarnt werden. Und die Stadt kommt mit dem Flicken nicht hinterher.

Zwar sind seit Mitte Februar drei Kolonnen der Stadt sowie fünf beauftragte Firmen unterwegs, um die größten Schlaglöcher zu beseitigen. Viele Schäden konnten auch schon ausgemerzt werden – zum Beispiel auf der Dresdner Straße in Cossebaude oder der Wiesbadener Straße in Löbtau. Derzeit sind die Bauleute zudem auf einer der schlimmsten Schlaglochpisten der Stadt beschäftigt. Bereits ab 3. Juni sollen Autofahrer auf der Radeburger Straße im Dresdner Norden über glatten Asphalt rollen – zumindest zwischen der Straße Am Olter und dem Elsterweg. Der nördlich Abschnitt ist erst im Anschluss an der Reihe, soll aber spätestens im kommenden Jahr saniert werden.

Die Stadt muss aber auch Prioritäten setzen. Denn das Geld ist knapp. Es stehen rund eine Million Euro aus dem Haushalt sowie eine weitere Million Euro Fördermittel vom Freistaat zur Verfügung. Doch der vergangene Winter hat einen Schaden von rund 10,8 Millionen Euro hinterlassen. Das schätzt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf Anfrage von Linken-Stadtrat André Schollbach. Reinhard Koettnitz, Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes, wollte sich am Mittwoch auf SZ-Anfrage noch nicht auf eine Schadenssumme festlegen, versprach aber noch eine Antwort.

Der Oberbürgermeister geht indes davon aus, dass die gröbsten Schäden bis zum nächsten Winter beseitigt werden können. Allerdings reicht das Geld hauptsächlich für Notreparaturen und das Flicken einzelner Schlaglöcher. „Die Flächenschäden können nicht vollständig beseitigt werden, sodass der Sanierungsstau weiter anwachsen wird“, so Hilbert.

Schon heute warten viele Anwohner – vor allem diejenigen, die am Stadtrand leben – bereits jahre- oder sogar jahrzehntelang darauf, dass ihre Straßen ausgebaut werden. Sie werden die Spuren des vergangenen Winters wohl noch eine Weile spüren. Auch wenn der schon lange vorbei ist – zumindest kalendarisch.

