Geld für Straßen-Reparaturen Hohnstein kann mit einer mittleren fünfstelligen Summe vom Freistaat rechnen. Jetzt muss ein Plan her, wohin das Geld fließt.

Hohnstein. Die Stadt Hohnstein bekommt vom Freistaat aus dem Fond für Straßeninstandsetzungen knapp 67 000 Euro. Derzeit wird ein Plan erarbeitet, welche Straßen davon repariert werden können. Bereits in Arbeit ist die Instandsetzung eines Weges in Ehrenberg sowie die Befestigung des Seitenstreifens an der Straße Am Sportplatz in Ulbersdorf. Dort soll in den nächsten Wochen begonnen werden. Für den Bau einer Stützmauer an der Straße Am Bergborn in Hohnstein wurden die Planungsleistungen vergeben. Die Mauer soll dieses Jahr gebaut werden. (SZ/aw)

