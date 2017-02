Geld für Stolpens großen Marathon Zum 800-jährigen Stadtjubiläum wird es sportlich. Dafür sind noch Mitstreiter und Ideen gesucht.

Jessica Lietze (links) und Jasmin Rutscher haben den Erlös aus ihrem Projekt „Gründerwoche Deutschland“ an den Cheforganisator von „Stolpen läuft“, René Bardoux, übergeben. Noch im Frühjahr sollen die ersten Lauftreffs stattfinden. Höhepunkt ist dann zur 800-Jahr-Feier von Stolpen 2018. © Immel

Nur noch ein paar Monate, dann beginnen die Festivitäten anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Stadt Stolpen. Und dafür laufen Stolpener schon jetzt zur Höchstform auf. In verschiedenen Gruppen bereiten sie sich auf das Jubiläum vor. Und da wird es auch sportlich.

Der Stolpener Einwohner und Laufexperte René Bardoux hatte dafür eine geniale Idee. Der Sportler will die Stolpener animieren, sich für ihr 800-jähriges Stadtjubiläum in Bewegung zu setzen. Mit „Stolpen läuft“ ist das nächste Projekt geboren. Er plant einen Marathon der besonderen Art, eine 800-Kilometer-Gemeinschafts-Laufaktion. Ziel ist es, ab dem Neujahrsempfang 2018 von Mitte Januar bis zum 31. Mai 2018 eine Kilometerzahl von 800 „auf dem Tacho“ zu haben.

Darüber hinaus gibt es zum eigentlichen Stadtfest einen Marathonlauf quer durch Stolpen. Und da das gesamte Projekt auch finanziert werden muss, ist die Arbeitsgruppe ständig auf Sponsorensuche. Die ersten Unterstützer gibt es bereits. Die ehemalige Basaltkönigin Jessica Lietze sowie Jasmin Rutscher, ebenfalls aus Stolpen, studieren derzeit an der TU Dresden. In einem Studentenprojekt haben sie für die 800-Jahr-Feier der Stadt geworben. Mit den 100 Euro, die sie mit ihrem Projekt eingenommen hatten, haben sie den Grundstock für „Stolpen läuft“ gelegt. Weitere Unterstützer, Mitstreiter und Ideengeber sind willkommen.

Angestrebt wird, dass sich alle Stolpener in Bewegung setzen, um praktisch Kilometer zu sammeln. Die absolvierten Strecken sollen mit Namen oder anonym dokumentiert werden, sodass jeder sehen kann, wie viel er schon geschafft hat. Dabei sollen nicht nur aktive Läufer angesprochen werden, sondern auch jene, die bislang noch etwas zögern. Oder eben auch jene, die mit Laufen bislang gar nichts am Hut haben. Ein gewisses Training dafür wird allerdings vorausgesetzt. Die Arbeitsgruppe will deshalb schon in diesem Frühjahr mit den ersten Lauftreffs starten und einige kleinere Strecken absolvieren. Dafür haben sie sich auch fachkundige Unterstützung geholt. Für den 6. Mai ist ein Seminar mit den Laufsportexperten Anke Stefaniak und Mathias Priebe sowie dem Physiotherapeuten Andreas Mann geplant. Bei diesem Seminar gibt es unter anderem auch wertvolle Tipps für Neueinsteiger quer durch alle Altersklassen. Die Teilnehmer können dort unter anderem auch erfahren, welche Schuhe oder welche Kleidung für sie am besten geeignet ist. Darüber hinaus mobilisiert die Arbeitsgruppe derzeit auch die Einwohner, die schönsten Laufstrecken rund um Stolpen zu erkunden und zu benennen. Und natürlich sind auch Tipps willkommen, wie die Stolpener zum Laufen animiert werden können.

Hauptereignis wird der eigentliche Marathon-Lauf am 23. September 2018 sein. Diesen Termin hat René Bardoux bereits so festgelegt, damit sich den alle Laufsportbegeisterten frei halten können. Ein Name dafür steht noch nicht genau fest. Im Gespräch sind bislang „Cosel-Lauf“ oder auch „Basalt-Lauf“. Weitere Vorschläge nimmt die Arbeitsgruppe entgegen. Damit dann auch noch möglichst viele Läufer an den Start gehen, sollen drei Strecken angeboten werden. Dazu gibt es ebenfalls schon erste Vorstellungen. Fest stehen bereits ein Lauf rund um Stadt und Burg für Kinder bis voraussichtlich Grundschulalter. Diese Strecke soll etwa 1,4 Kilometer lang sein. Außerdem sollen noch eine Fünf-Kilometer-Strecke sowie eine 13-Kilometer-Strecke angeboten werden. Der Lauf soll auf dem Marktplatz starten und auch dort enden. Mitmachen kann jeder. Wer die Stolpener Innenstadt kennt, der weiß, dass es da auch ganz schön bergig werden kann.

Details zu den einzelnen Strecken werden derzeit noch ausgearbeitet. Gelaufen wird möglichst auf Fuß- und Wanderwegen. Darüber hinaus soll es an diesem Tag auch weitere Angebote für Teilnehmer und die Gäste geben.

