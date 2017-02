Geld für Steinhaus und Leuchtturm Im Namen der Integration fördert Sachsen drei Initiativen in Bautzen und Hoyerswerda mit insgesamt 125 000 Euro.

Begegnungen, Infotage, Beratungs- Möglichkeiten – Natalia Deis vom Leuchtturm-Majak setzt auf niedrigschwellige Angebote. Durch Kontaktchancen in dieser Form ließen sich Vorurteile abbauen und die Sprache lernen, ist die Chefin des Vereins in Gesundbrunnen überzeugt. Leuchtturm-Majak verstand seine Arbeit in seinen Anfängen vor rund zehn Jahren als Hilfe und Selbsthilfe für Spätaussiedler. Mittlerweile ist die Adresse Otto-Nagel-Straße 1 zu einer Anlaufstelle für jedermann geworden – mit kreativen und sportlichen Angeboten sowie Sprachkursen für Jung und Alt. „Unser Ziel ist es, die Barriere zwischen einheimischer Bevölkerung und Migranten abzubauen“, erklärte Deis. Ihr interkulturelles Zentrum in Gesundbrunnen will sie in diesem Jahr weiter ausbauen. Dafür bekommt die Majak-Chefin Hilfe vom Staat.

Sachsens Ministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping (SPD), überreichte Natalia Deis am Montag im Bautzener Steinhaus eine Fördermittelzusage über mehrere Zehntausend Euro. „Integration ist ein Marathon“, erklärte Köpping. Die Ministerin zollte den rund 40 000 Ehrenamtlichen, die sich in Sachsen für Flüchtlinge engagieren, ihren Respekt. Im letzten Jahr habe man einfach losgelegt. Mit den aktuellen Mitteln gelte es, Integration dort zu lenken, wo es tatsächlich notwendig sei, so die Ministerin. So werde gerade eine Landesstelle für Migrantenorganisationen aufgebaut, erwähnte Köpping.

Workshops und Gespräche

Notwendig ist Integration unter anderem im Steinhaus, wo sich täglich viele Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturen begegnen. Das betonte Steinhaus-Mitarbeiter Stefan Lehmann. Das sozio-kulturelle Zentrum hatte im vergangenen Jahr ein Tanztheaterprojekt mit geflüchteten und deutschen Jugendlichen durchgeführt. Für das neue Projekt „Integration von Flüchtlingen in Bautzen“ habe man im Vorfeld eine ziemlich große Analyse gemacht, wo eigentlich die Integrationshemmnisse liegen, erläuterte Lehmann.

Hier gebe es insbesondere sozialpädagogischen Bedarf, etwa in Form von Workshops und Einzelgesprächen zur Konfliktbewältigung. Wichtig sei außerdem die Arbeit mit der Bautzener Stadtgesellschaft und, dass die Geflüchteten selbst mit anpacken, betonte Lehmann. Auch das Steinhaus kann sich in diesem Jahr über eine größere Fördersumme für sein Integrationsprojekt freuen, Petra Köpping überreichte dem Verein die Fördermittelzusage. Dem bei der Übergabe anwesenden Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) freute es, dass „das Geld nicht mit der Gießkanne verteilt, sondern zielgerichtet vergeben wird“.

Als dritte Einrichtung erhielten am Montag die Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Demokratie und Lebensperspektiven (RAA) Hoyerswerda/Ostsachsen rund 44 000 Euro. Um Asylbewerber in Hoyerswerda zu integrieren, soll mit dem Geld eine Informationsstelle in einem Bürgerbüro geschaffen werden, berichtete die RAA-Vorstandsvorsitzende Helga Nickich.

