Geld für Schiffsanlegestellen und Campingplätze Sachsen lässt für 30 Millionen Euro die Seenländer in der Lausitz und bei Leipzig aufhübschen. Das ist nicht alles.

Ein Foto mit Urlaubsflair: Der Bärwalder See, ein gefluteter Tagebau bei Weißwasser, ist Sachsens größtes Gewässer. Im Hintergrund das Braunkohlekraftwerk Boxberg. © robert michael

Der Spreetaler See bei Hoyerswerda bekommt eine Schiffsanlegestelle. Am Berzdorfer See bei Görlitz wird der Bau eines Campingplatzes vorbereitet. Am Klittener Ufer des Bärwalder Sees bei Weißwasser ist ein Schwimmsteg für Boote geplant. Am Scheibesee bei Hoyerswerda beginnt die Erschließung des westlichen Ufers.

Vier Beispiele aus einer Liste des sächsischen Wirtschaftsministeriums. In den nächsten beiden Jahren investiert das Ministerium jeweils 15 Millionen Euro, insgesamt also 30 Millionen, in die Aufhübschung ehemaliger Braunkohletagebaue in der Lausitz und bei Leipzig. Die Ausgaben für das Lausitzer Seenland und das Leipziger Neuseenland stehen im sächsischen Haushalt, den der Landtag Mitte Dezember für 2017 und 2018 beschlossen hat. Und weil die Entwicklung der beiden Seenländer zu attraktiven Erholungslandschaften bis Ende 2018 keineswegs abgeschlossen ist, wird sicher auch der nächste Landeshaushalt dafür wieder Gelder enthalten.

Die 30 Millionen sind aber nur ein Teil der Gesamtsumme, die der Freistaat in den nächsten Jahren für die Bergbausanierung ausgibt. Details stehen in einem Abkommen, auf das sich der Bund und die Länder Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen Ende November nach zähen Verhandlungen geeinigt haben. Das Papier regelt, wer wie viel Geld in die Sanierung von Altlasten aus der Zeit des Braunkohlebergbaus vor 1990 gibt. Es ist bereits das sechste Abkommen seit 1993. Seitdem flossen mehr als zehn Milliarden Euro in sichere Böschungen, geflutete Tagebaue, Radwege und vieles mehr.

Das Verwaltungsabkommen gliedert sich in mehrere Paragrafen. Der erste regelt den finanziellen Gesamtumfang der Bergbausanierung über einen Zeitraum von jeweils fünf Jahren. Für die Jahre 2018 bis 2022 stellen der Bund und die von Bergbau-Altlasten betroffenen Bundesländer für die Reviere in der Lausitz und bei Leipzig insgesamt 1,23 Milliarden Euro zur Verfügung. Paragraf zwei legt fest, welcher Anteil der Gesamtsumme in die Grundsanierung fließt. Also zum Beispiel in sichere Böschungen und feste Kippenböden oder auch den Abriss nicht mehr benötigter Fabriken. Dies sind die Arbeiten, zu denen die LMBV verpflichtet ist. 2018 bis 2022 stehen dafür insgesamt 910 Millionen Euro bereit. Davon gibt der Bund etwa 656 Millionen Euro, Sachsen steuert rund 78 Millionen bei. Paragraf drei umfasst alle Arbeiten zur Abwehr von aufsteigendem Grundwasser. Da das Wasser in stillgelegten Tagebauen nicht mehr abgepumpt wird, steigt es großflächig an. Um den Bau von Gräben, Brunnen oder auch Gärten-Umsiedlungen zu finanzieren, stehen von 2018 bis 2022 insgesamt 320 Millionen Euro zur Verfügung. Genau die Hälfte übernimmt der Bund, Sachsen gibt knapp 84 Millionen dazu.

Der vierte Paragraf enthält die Projekte, welche die Bergbaufolgelandschaften für eine spätere Nutzung attraktiver machen. Dieses Geld geben ausschließlich die Länder – das sind in Sachsen die erwähnten 30 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren. Der Freistaat wird dann seit 1990 insgesamt mehr als 200 Millionen Euro für solche Projekte ausgegeben haben. Das Geld floss – und fließt – unter anderem in Rad- und Wanderwege, schiffbare Kanäle zwischen Seen sowie Parkplätze. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sieht darin ein „positives Zeichen für eine nachhaltige Zukunft der betroffenen Reviere in der Lausitz und Mitteldeutschland“.

Außer diesen vier Paragrafen enthält das neue Verwaltungsabkommen zum ersten Mal einen fünften. Er sieht vor, dass bereits abgeschlossene Projekte nach und nach aus der Hoheit des Bundes in die Verantwortung der Länder übergehen. Das betrifft in der Lausitz unter anderem geflutete Tagebaue sowie die Brunnen und Kanäle, die das Stadtgebiet von Hoyerswerda vor aufsteigendem Grundwasser schützen.

