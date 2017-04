Geld für Sanierungsgebiete Die Stadt will weiter Hilfen für die drei Gebiete und nimmt sie deshalb in den Haushalt auf.

Einen Grundsatzbeschluss zur weiteren Finanzierung von Baumaßnahmen in den Sanierungsgebieten Historische Altstadt, Cölln/Niederfähre und Triebischvorstadt hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch gefasst. Danach wird der städtische Eigenanteil für die Finanzierung in das Investitionsprogramm des Haushaltplans 2018/2019 aufgenommen, was Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln ist. Seit mehr als 25 Jahren stellt die Stadt Meißen Anträge zur weiteren Finanzierung von Maßnahmen in den Sanierungsgebieten Historische Altstadt, Cölln und Niederfähre sowie in den Stadtumbaugebieten Meißens rechts und links der Elbe.

Weil zu Beginn eines Jahres meist noch keine genehmigten Haushaltspläne vorliegen, schreibt das Innenministerium nun vor, dass ein Grundsatzbeschluss gefasst werden muss, der die Gesamtfinanzierung solcher Maßnahmen absichert. Dem ist der Stadtrat nun nachgekommen. Allein in das Sanierungsgebiet Historische Altstadt sind seit 1990 circa 80 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln von Bund, Freistaat und Stadt geflossen, heißt es aus der Stadtverwaltung. (SZ)

zur Startseite