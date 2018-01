Geld für Oberschule eingeplant Freital will über sechs Millionen Euro in die Geschwister-Scholl-Schule in Hainsberg investieren. Der Sanierungsbeginn ist nächstes Jahr vorgesehen.

Die Geschwister-Scholl-Oberschule soll saniert und erweitert werden. © Andreas Weihs

Freital. Für die Sanierung der Geschwister-Scholl-Oberschule in Hainsberg will Freital insgesamt 6,3 Millionen Euro aufbringen. Das geht aus dem vom Stadtrat beschlossenen Haushaltsplan für 2018 und der Finanzplanung bis 2021 hervor. Die komplette Erneuerung des Altbaus soll 2019 starten und bis 2020 beendet sein. Die Stadt rechnet für den Bau mit Fördermitteln in Höhe von 1,9 Millionen Euro. 4,4 Millionen Euro muss sie aus eigener Kraft aufbringen.

Die Geschwister-Scholl-Oberschule ist die letzte noch unsanierte Bildungseinrichtung der Stadt. Sie soll nicht nur erneuert, sondern auch erweitert werden. Geplant ist, das Dachgeschoss auszubauen und einen Anbau zu errichten. Damit können in dem Gebäude durchgängig zwei Klassen pro Jahrgang aufgenommen werden. Ob während der Bauphase das Haus komplett geräumt wird und wo die Schüler übergangsweise lernen, steht noch nicht ganz fest. (SZ/hey)

