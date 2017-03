Geld für neuen Fernbusbahnhof gesucht Die meisten Stadträte wollen einen ZOB am Wiener Platz. Um zu bauen, soll die Stadt bei Flixbus anklopfen.

zurück Bild 1 von 2 weiter So könnte der ZOB am Wiener Platz aussehen. Der Entwurf von 2015 wurde von der Stadt beauftragt. © Stadt Dresden, Noack Landschaftsarchitekten, Knerer und Lang Architekten, CIC Bauingenieure So könnte der ZOB am Wiener Platz aussehen. Der Entwurf von 2015 wurde von der Stadt beauftragt.

Die Bayrische Straße hat als Fernbushalt ausgedient. Darüber ist sich die Mehrheit des Stadtrats inzwischen einig. Foto: Norbert Millauer (Archiv)

Immer mehr Stadträte stimmen für einen Fernbusbahnhof am Wiener Platz. Nach CDU und Grünen spricht sich nun auch die SPD für ein Terminal zwischen Hauptbahnhof und Budapester Straße aus. Damit gibt es erstmals eine Mehrheit für den Standort im Zentrum. Seit Mitte der 90er-Jahre wird inzwischen an einem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) herumgedoktert. Einziges Problem: Niemand will so recht, dass die Stadt für Bau und Betrieb zahlt.

„Aus unserer Sicht ist das keine kommunale Aufgabe, denn ein Fernbusbahnhof ist rein privatnützig“, sagt Grünen-Stadtrat Johannes Lichdi. Zusammen mit den Sozialdemokraten will er den Baubürgermeister beauftragen, nach Investoren zu suchen und Finanzierungsvarianten vorzulegen. Rund vier Millionen Euro wären nötig, um zehn Haltebuchten zu bauen und zu überdachen. Würde Dresden dafür aufkommen, dauert es Lichdis Rechnung zufolge mindestens zwölf Jahre, bis das Geld durch die Einnahme von Abfahrtsgebühren wieder drin ist. Falls die Stadt aber um einen Eigenanteil nicht umhinkommt, so sollte sich der Bau nach spätestens zehn Jahren gerechnet haben. „Möglich wäre etwa, dass ein Fernbusunternehmen wie Flixbus anteilig in Vorleistung geht“, so Lichdi. Im Gegenzug könnte man ihm die Abfahrtsgebühren für die ersten drei Jahre erlassen. Flixbus hatte bereits vor zwei Wochen klargemacht, den Fernbusbahnhof nicht auf eigene Kosten hochzuziehen. Eine Kofinanzierung schloss der Marktführer jedoch nicht aus. Die SPD bringt auch Einsparpotenziale ins Spiel. So könnte man die Zentralhaltestelle schrittweise errichten oder nur einen Teil der Steige überdachen, so Stadtrat Hendrik Stalmann-Fischer.

Was den späteren Betrieb des ZOB angeht, so sprechen sich Grüne und SPD gegen städtische Zuschüsse aus. Lichdi bezweifelt, dass allein durch Abfahrtsgebühren die laufenden Kosten wie Reinigung oder Strom gedeckt werden. In anderen deutschen Städten sind pro Abfahrt zwischen zwei und zehn Euro üblich. Würde Dresden fünf Euro verlangen, kämen im Jahr um die 270 000 Euro zusammen. Vorausgesetzt, der Fahrplan wird nicht abgespeckt. Zusätzliches Geld könnte allerdings über Mieten im geplanten Kopfgebäude – einem Fahrrad-Parkhaus – eingenommen werden. Fernbus-Unternehmen hätten dort Platz für ihre Schalter, auch Imbisse könnten einziehen, so die Idee der beiden Fraktionen. Auch eine Zusammenarbeit mit Investor Peter Simmel soll die Stadt prüfen. Dieser baut am Wiener Platz, gegenüber dem geplanten ZOB, einen Einkaufsmarkt. Ein Busbahnhof würde ihm Laufkundschaft bescheren.

Je eher und stärker sich private Investoren engagieren würden, desto schneller hätte Dresden seinen Busbahnhof, so Stalmann-Fischer. Denn städtische Mittel stehen frühestens wieder 2019 zur Verfügung. Selbst dann ist es fraglich, ob eine Finanzierung klappt. Investitionen in marode Schulen und kaputte Straßen dürften in den kommenden Jahren Vorrang haben.

Das Provisorium an der Bayrischen Straße, wie es Lichdi nennt, bis zum Bau noch einmal zu modernisieren, hält er nicht für sinnvoll. Die CDU hatte als Zwischenlösung auch den Flughafen ins Spiel gebracht. Den Airport lehnen Grüne und SPD aber wegen der Entfernung zum Zentrum und des zu langen S-Bahn-Takts ab. Noch nicht öffentlich festgelegt hat sich die Linke. „Wir gehen aber davon aus, dass sie sich unserem Antrag anschließen wird“, so Lichdi.

