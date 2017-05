Geld für neue Kinder-Gärten Welche Kita hat den schönsten Garten? Bei einem Wettbewerb können die Einrichtungen im Landkreis mitmachen und Geld für die Verschönerung gewinnen.

Beim sächsischen Kinder-Garten-Wettbewerb werden die schönsten Gärten von Kindereinrichtungen gesucht. © dpa

Noch bis zum 31. Mai können sich alle Kinderkrippen und Kindergärten, Horte und Kindertagespflegestellen für den fünften sächsischen Kinder-Garten-Wettbewerb bewerben. Unter dem Motto: „Unser Kinder-Garten – ein Ort der Begegnung!“ können die Einrichtungen ihre Ideen von naturnahen, bildungsfördernden und gesundheitsfördernden Gärten einreichen. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 29 500 Euro dotiert. Die drei Landessieger können jeweils bis zu 3 900 Euro gewinnen und damit ihre Gärten verschönern.

Der Wettbewerb läuft über zwei Jahre. In drei Stufen werden die Sieger ermittelt. In der ersten Stufe werden 30 Kitas ausgewählt. Jede dieser Kitas erhält 400 Euro. Die Auswahl der besten zehn Kinder-Gärten erfolgt dann in Stufe zwei. Diese zehn Kitas bekommen 1 000 Euro. In der letzten Stufe werden die drei Landessieger ermittelt, die ein Preisgeld von jeweils 2 500 Euro gewinnen. Neben den Preisgeldern bietet das Begleitprogramm des Wettbewerbs mit Exkursionen und Fachtagungen den Einrichtungen Gelegenheit, sich fortzubilden, Erfahrungen auszutauschen und beispielhafte Kinder-Gärten kennenzulernen. (SZ)

Bewerbungen gehen bis zum 31. Mai an die Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V.

