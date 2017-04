Geld für neue Kabinen Die Umkleidekabinen im Stadion an der Radeberger Schillerstraße sollen erneuert werden. Nötig ist das dringend.

Der Freistaat beteiligt sich dabei mit 33 400 Euro; einen entsprechenden Fördermittelbescheid konnte der zuständige Referatsleiter Sportförderung des Innenministeriums Andreas Schumann (m.) jetzt an RSV-Fußballchef Andrè Marschner (l.) und RSV-Präsident Hans-Wolfgang Lamprecht übergeben. © Thorsten Eckert

Jetzt geht’s den „historischen“ Umkleidekabinen im Stadion an der Schillerstraße sozusagen an den Kragen. Sie stammen noch aus den 1930er-Jahren und sollen nun „ins Heute“ geholt werden. Wobei das nicht nur wegen des nicht mehr wirklich zeitgemäßen Zustands nötig ist, sondern auch wegen des Erfolgs der Fußballfrauen des Radeberger SV. Die immerhin 50 aktiven Fußballdamen in mehreren Teams bekommen nun eigene Duschen. Die werden in den jetzigen Ballraum eingebaut, der dafür verlegt wird. Runde 90 000 Euro wird der Umbau den RSV kosten. (SZ)

zur Startseite