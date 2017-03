Geld für neue Fassaden und das Sanieren von Häusern Die EU gibt weitere 1,2 Millionen Euro. 18 Träger zwischen Bad Muskau und Ostritz können sich freuen. Aber nicht jeder profitiert davon.

18 Projektträger zwischen Bad Muskau und Ostritz können sich freuen. Ihre Vorhaben werden mit finanzieller Unterstützung aus dem Leader-Programm gefördert. Bei der Sitzung des Koordinierungskreises am Donnerstag erfolgte die Projektauswahl des dritten Aufrufes für die Gebietskulisse Östliche Oberlausitz. „Von 22 eingereichten Projekten konnten 18 mit einem positiven Votum ausgezeichnet werden“, informiert Barbara Werling vom Regionalmanagement. Dieses wird vom Planungsbüro Richter und Kaup in Görlitz betreut.

Mit dieser Zusage stehen den Antragstellern zwischen 30 und 70 Prozent an Fördermitteln für ihre Vorhaben zur Verfügung. „Wir haben Fördergelder von rund 1,2 Millionen Euro für die 18 Projekte vergeben“, erläutert Barbara Werling. Mit dem Eigenanteil sind es zusammen rund 2,3 Millionen Euro, die für Wertschöpfung in der Oberlausitz ausgegeben werden. In dieser Runde profitieren unter anderem drei Kirchen davon, die saniert werden müssen. Aber auch vier private Objekte können umgebaut werden. Weitere Nutznießer sind Kommunen, Vereine und ein Gewerbebetrieb. „Wir werden die Antragsteller innerhalb der nächsten zwei Wochen informieren“, sagt Barbara Werling. Wer bis dahin nicht warten will, kann sich beim Regionalmanagement erkundigen, ob sein Vorhaben mit dabei ist oder nicht.

Dass vier Anträge keine Berücksichtigung fanden, begründet Frau Werling darin, dass die Unterlagen unvollständig waren beziehungsweise der Fördertopf bereits ausgeschöpft ist. Ihre Einreicher haben aber die Chance, beim nächsten Aufruf dabei zu sein. Dieser startet am 30. März und wird auf der Internetseite des Regionalmanagements veröffentlicht. Dort können gleichfalls die Anträge heruntergeladen werden. Abgabefrist soll der 1. Juni sein, entschieden wird im Juli über die vorliegenden Projekte.

Es ist bereits der dritte Aufruf innerhalb des Nachfolgeprogrammes der früheren Förderung der Integrierten ländlichen Entwicklung (Ile). Bei der Auswahlsitzung zum zweiten Aufruf im Mai 2016 bekamen von 35 eingereichten Projekten 24 Vorhaben ein positives Votum. Im ersten Anlauf wurden im Januar 2016 von 21 Anträgen 15 genehmigt. (SZ/sg)

