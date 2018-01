Geld für mehr Lernspaß Gibt es Zuschüsse, bekommt die Oberschule 25 interaktive Tafeln. Das soll nicht die einzige Investition in diesem Jahr sein.

Sophie Lehnhardt und Kevin Naumann gehörten zu den Schülern, die 2012 die erste interaktiven Tafel in der Oberschule Leisnig nutzen konnten. Jetzt soll die gesamte Schule mit derartiger Technik ausgestattet werden. Dafür sind 25 Tafeln nötig. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Leisnig. Brücken in die Zukunft heißt ein Förderprogramm, über das auch Leisnig im vergangenen Jahr etliche Hunderttausend Euro eingesetzt hat. Jetzt schaut die Kommune auf die Nachfolge – ein Bund-Länder-Programm, das Schulen und Schülern zugute kommen kann. Und das die kommunalen Haushalte entlastet. Denn die Ausstattung der Schulen ist häufig Aufgabe der Städte und Gemeinden.

„Wir würden davon gern 25 interaktive Tafeln für die Oberschule anschaffen“, sagte Bürgermeister Tobias Goth (CDU) den Gästen beim Neujahrsempfang. Darüber freut sich Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas nach wie vor – selbst wenn es mit der von ihr erhofften Inbetriebnahme noch im Winter gewiss nichts wird. Denn: „Wir wissen noch gar nicht, wie wir an das Geld kommen“, gab der Rathauschef auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers am Dienstag zu. Bekannt sei bislang nur, dass das Geld vom Bund an den Freistaat weitergereicht werden soll und der dieses dann an die Landkreise verteilt. Nach bisherigem Erkenntnisstand erhält Sachsen wohl 178 Millionen Euro. Bekommt Leisnig von diesem Fördergeld etwas ab, dann stehen die 25 Tafeln oben auf der Wunschliste. Schon allein die werden mehrere Hunderttausend Euro kosten, so Goth.

Ob auch die Grundschulen Bedarf an solchen Tafeln hätten, weiß er nicht. Er geht davon aus, dass sich die Schulleiterinnen in diesem Fall bei ihm beziehungsweise der Verwaltung melden. Insgesamt gebe es an allen Einrichtungen noch Modernisierungs- und Renovierungsbedarf, müssten einzelne Klassenzimmer mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Am Altbau der Oberschule beispielsweise sei eine Trockenlegung notwendig. Schon länger gebe es Probleme mit Nässe im Keller.

Weiterhin Brücken in die Zukunft

Derweil setzt Leisnig aber auch noch den ersten Teil des Förderprogrammes „Brücken in die Zukunft“ um. Das Geld kann über mehrere Jahre eingesetzt werden. Im vergangenen Jahr ist es beispielsweise auch in die Leisniger Schulen geflossen, wo für mehr als eine halbe Million Euro die Schulhöfe zeitgemäß gestaltet worden sind. In Sitten läuft das noch. Allerdings handelt es sich dort überwiegend um die Beseitigung von Hochwasserschäden des Jahres 2013.

Sind die Bauarbeiten in Sitten abgeschlossen, haben alle drei Leisniger Bildungseinrichtungen ein intaktes, zeitgemäßes Freigelände mit Möglichkeiten zum Austoben und für sportliche Betätigung, auch im Unterricht. Weil die Bedingungen dafür in Sitten über Jahre so schlecht waren, hatten die Eltern im vergangenen Sommer darauf gedrängt, dass die Bauarbeiten noch 2017 starteten. Eigentlich sollte das erst 2018 passieren.

Ebenfalls aus dem Programm Brücken in die Zukunft haben die Schulgebäude in Leisnig neue Heizungsanlagen bekommen. Eine Modernisierung der Saxonia-Turnhalle steht noch aus. Das soll in mehreren Abschnitten passieren, nachdem die Halle zuerst ein neues Dach bekommen hat. Weiterhin müssen zum Beispiel die Sanitäranlagen dringend erneuert werden. Das wissen die Sportler, die die Halle regelmäßig nutzen. Aber auch die Gäste der Rassegeflügelzüchter haben beim Ausstellungsbesuch am zurückliegenden Wochenende bemerkt, dass die Toiletten beinahe Museumscharakter haben.

Technik wurde überdies für den Bauhof angeschafft. Die technische Ausstattung war jahrelang zurückgestellt worden, Fahrzeuge nahezu schrottreif. Der Anschaffung neuer Fahrzeuge 2017 soll in den nächsten Monaten der Kauf von mehreren Pritschenwagen folgen. Außerdem ist geplant einen Fumo in den Fuhrpark aufzunehmen. Dabei handelt es sich um ein kleineres Multifunktionsfahrzeug, ähnlich dem Multicar.

Letztlich hat Leisnig noch vor, in die Infrastruktur Geld aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ zu investieren. „Im vorigen Jahr haben wir die Obermarktgasse hergerichtet“, erinnert der Bürgermeister. In 2018 sollen damit die Poststraße sowie die Mittel- und Neugasse in Ordnung gebracht werden.

Lindenplatz wird aufgehübscht

Auch ein Projekt für 2019 ist schon fest im Plan: die Neugestaltung des Lindenplatzes. Dort wurden im Sommer mehrere Bäume gefällt, nachdem einer umgestürzt und auf ein Auto gefallen war. Das einmal parkähnlich angelegte Gelände zwischen Markt und Schulgelände soll ein neues „Gesicht“ bekommen. Derzeit sind Wege ausgetreten, Bordsteine schief und eher eine Stolperfalle. Erste Gestaltungsideen gibt es schon. Die sollen im Laufe des Jahres mit der Bürgerschaft diskutiert werden.

Tipps: Wer sich die ersten interaktiven Tafeln in der Oberschule anschauen und erklären lassen will, hat dazu am Freitag ab 16 Uhr beim Abend der offenen Tür Gelegenheit. Es gibt Rundgänge, Präsentationen und mehr.

