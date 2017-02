Geld für Mahnmal bewilligt

Seit Jahren wird darüber diskutiert, jetzt rückt die Realisierung in greifbare Nähe: Die Gemeinde Großpostwitz will ein Mahnmal für die Opfer des Zweiten Weltkrieges errichten. Der Standort an der Trauerfeierhalle steht seit Längerem fest, auch zur Gestaltung hat der Gemeinderat schon vor zwei Jahren einen Beschluss gefasst. Was bisher fehlte, war das Geld. Immerhin ist von Kosten in einer Größenordnung von 50 000 Euro die Rede.

Aber jetzt kann das Vorhaben mit Mitteln aus dem Leader-Förderprogramm der EU verwirklicht werden. Der Koordinierungskreis, der für die Verteilung der in der Region zur Verfügung stehenden Gelder zuständig ist, hat eine Förderung bewilligt. Darüber informierte Bürgermeister Frank Lehmann (parteilos) im Gemeinderat. „Ich hoffe, dass wir das 2017 realisieren können.“ Mit dem Mahnmal soll an mehr als 300 Menschen aus der Gemeinde erinnert werden, die im Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen. Eine Gruppe von Ortschronisten hat ihre Namen recherchiert. (SZ/MSM)

