Geld für Laienmusik und Heimatpflege Das sächsische Kultusministerium fördert dieses Jahr mehrere Projekte – mit bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten.

Der Freistaat gibt Geld für Hobbyforscher und Laienmusiker. © dpa

Das sächsische Kultusministerium fördert auch in diesem Jahr wieder Projekte der Heimatpflege und der Laienmusik, die eine über die lokalen Grenzen hinausreichende Bedeutung haben. „Heimatpflege und Laienmusik tragen dazu bei, die Toleranz und Demokratie in unserer Gesellschaft zu stärken. Denn nur wer die eigene Geschichte kennt, weiß, wie wichtig diese Werte sind“, sagt Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU).

Im vergangenen Jahr wurden 30 Projekte mit fast 79 000 Euro gefördert. „Wir wollen damit auch die ehrenamtliche Arbeit der Hobbyforscher und Laienmusiker würdigen. Durch ihren Einsatz werden Traditionen bewahrt und an die nächste Generation weitergegeben“, so Kurth. Finanziert werden in der Regel bis zu 50 Prozent der Ausgaben für ein Vorhaben. Projekte zur Regional- und Industriegeschichte, zu Bräuchen und Mundart, zu traditionellem Handwerk oder anderen Formen der Volkskultur können ebenso gefördert werden wie solche von Laienchören, Laienorchestern oder Laienmusikgruppen, die sich der Pflege traditionellen Liedgutes oder traditioneller Instrumentalmusik widmen. (SZ)

Anträge gehen bis zum 1. März an die Landesdirektion Chemnitz, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz.

