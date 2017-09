Geld für Kitas und einen Verein Beim Neukircher Valtenbergfest im Juni wurde eine Holzskulptur versteigert. Wichtig war, dass der Erlös durch drei teilbar ist.

Die Neukircher Kitas und die Interessengemeinschaft Kukuna bekommen Geld. © dpa

Die beiden Neukircher Kindertagesstätten Querx Valentin und Zur kleinen Feuerwehr sowie die Interessengemeinschaft Kukuna am Valtenberg, die sich um das Außengelände der ehemaligen Jugendherberge kümmert, dürfen sich über jeweils 70 Euro freuen. Das Geld werde in diesen Tagen überreicht, sagt Jens Riedel, Vorsitzender des Kulturfördervereins „Neukircher Heimat“, der SZ. Die insgesamt 210 Euro sind der Erlös einer Versteigerung während des Turmfestes auf dem Valtenberg im Juni. Der Verein war Hauptorganisator.

Karen Hobelsberger aus Wachau hatte während des Festes mit der Kettensäge einen Baumstamm in einen Berggeist verwandelt. Die Besucher konnten ihr dabei zuschauen. Anschließend wurde das Stück versteigert. Auktionator für diesen Nachmittag war Töpfermeister Karl Louis Lehmann. „Er achtete darauf, dass der Erlös durch drei teilbar ist“, sagte Jens Riedel. Denn Kulturförderverein und Gemeinde als Eigentümer von Turm und Baude hatten sich im Vorfeld auf die drei Begünstigten verständigt. Das Geld kommt damit zum einen Kindern zugute. Mit Kukuna wird zudem eine Initiative gewürdigt, die Kunst, Kultur und Natur (Kukuna) am Valtenberg leben möchte und dafür das viele Jahre ungenutzte Gelände der Neukircher Jugendherberge belebt. Flaggschiff der Gruppe ist der Sonnentanz, der auch in diesem Jahr wieder stattfand. (SZ)

zur Startseite