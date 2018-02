Geld für Kitas und den Chor Meja Die Gemeinde Radibor erhielt einen Preis im Wettbewerb um sprachenfreundliche Kommunen. Davon profitieren viele.

Die Gemeinde Radibor erhielt Geld aus einem Wettbewerb. © dpa

Radibor. Die Preisvergabe beim Wettbewerb „Sprachenfreundliche Kommune – Die sorbische Sprache lebt“ hat die Radiborer sehr gefreut. Den Wettbewerb hat der Rat für sorbische Angelegenheiten im Freistaat Sachsen zum dritten Mal initiiert. Im Bereich sorbisches Kerngebiet erhielt die Gemeinde so 250 Euro als Prämie.

Der Bürgermeister von Radibor, Vinzenz Baberschke (CDU), ist froh, dass sich unter anderem Gemeinderat Jovan Rehor sehr für die Bewerbung am Wettbewerb eingesetzt hat. Deshalb habe er auch mit ihm beraten, wie das Preisgeld eingesetzt werden kann. Dabei waren sie sich einig: Das Geld muss im Sinne des Wettbewerbs eingesetzt werden. Und so profitieren drei Projekte davon. Zum einen erhält die Awo-Kita 50 Euro. „Die Erzieher möchten gern den Fundus an sorbischen Trachten vergrößern und brauchen dafür einen Eigenanteil zur Förderung“, sagt Vinzenz Baberschke.

Weitere 50 Euro erhält das sorbisch-katholische Kinderhaus. Hier hat in der Vergangenheit die gebürtige Radiborerin Alena Hitzke deutschsprachigen Eltern einen Sorbisch-Kurs angeboten. „15 Eltern haben von diesem Grundkurs, der ehrenamtlich absolviert wurde, profitiert“, sagt Baberschke. Acht Eltern wollten sogar noch weiterlernen. Nun kann die Lehrerin wenigstens ein kleines Dankeschön als Aufwandsentschädigung bekommen.

Den größten Teil des Geldes, nämlich 150 Euro, erhält der Chor Meja. Er hat sich eines Projekts angenommen, bei dem es um ein ehemaliges Dorf zwischen Camina und Großdubrau geht. Selbiges ist im 16. Jahrhundert abgebrannt. Allerdings gibt es drei Gedenksteine aus diesem Anlass, die der Chor wieder herrichten will. Außerdem soll es touristische Hinweistafeln geben, die auf den ehemaligen Ort und das Ereignis hinweisen.

