Geld für Kita und Schule Kalkberg Sozialministerin Barbara Klepsch übergibt Fördermittelbescheid, Stadtrat bewilligt Mittel.

Am kommenden Mittwoch wird Sozialministerin Barbara Klepsch einen Fördermittelbescheid aus dem Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“ überreichen. „Die Stadt Meißen erhält 1,1 Millionen Euro für den Neubau einer Kindertagesstätte mit 60 Kindergartenplätzen auf dem Kalkberg“, erklärte Pressesprecherin Annett Hofmann. Zusätzlich zum eingeschossigen Gebäude mit Gruppenräumen, einer Ausgabeküche für die Mittagsversorgung und weiteren Nebenräumen ist auch eine Freispielfläche mit Außenspielgeräten vorgesehen.

Ebenfalls für das Kalkbergareal wurde bei der Sitzung des Stadtrats am Mittwoch ein Beschluss verabschiedet. Danach wird die abschließende Sanierung der Schule zur Lernförderung Kalkberg finanziell sichergestellt. Für das Haushaltjahr 2017 werden 50 000 Euro als außerplanmäßige Ausgabe für Planungsleistungen zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2018 sollen dann 550 000 Euro für Baumaßnahmen und im Jahr 2019 weitere 580 000 Euro zur Verfügung stehen.

Bei den Arbeiten geht es hauptsächlich um die Innensanierung und die Herstellung eines barrierefreien Zuganges auf dem Südschulhof. Um die Sanierungsarbeiten am Gebäude und in der Außenanlage für die nächsten Jahre abschließen zu können, ist die Sanierung der Dachfläche, der Fassadenfläche, der Fenster in den Fluren und die Gestaltung einer Spielfläche auf dem Südhof geplant. Die Gesamtkosten für die erforderlichen Maßnahmen betragen 1 180 000 Euro. Da von einer Förderung in Höhe von 90 Prozent ausgegangen wird – das wären 1 062000 Euro – müsste die Stadt selbst noch 118 000 Euro an Eigenmitteln zur Verfügung stellen.

Es ist geplant, die Arbeiten parallel zu der Gebäudeinnensanierung durchzuführen. Die notwendigen Eigenmittel stehen aus der Liquiditätsreserve zur Verfügung, heißt es im Stadtratsbeschluss. (SZ)

