Geld für Kita-Neubau ist bewilligt

© dpa

Die Gemeinde Schwepnitz kann die Planungen für den Bau ihrer neuen Kita fortsetzen. Das Landratsamt stellt 1,34 Millionen Euro zur Verfügung. Die Gemeindeverwaltung bekam jetzt den Bewilligungsbescheid zugestellt. „Wir freuen uns sehr, dass wir das Geld erhalten“, sagt Bürgermeisterin Elke Röthig. Eine Kita ganz ohne finanzielle Hilfe zu bauen, wäre nämlich nicht möglich gewesen.

Der Neubau ist aber nötig. Die alte Kita in Schwepnitz ist marode, eine Sanierung lohnt sich nicht mehr, also muss neu gebaut werden. Die Gemeinde hat dafür schon vor einigen Monaten Baurecht geschaffen, 2,2 Millionen Euro soll der Bau insgesamt kosten. 2018 soll sie fertig sein.

Nun geht es an die weiteren Vorbereitungen. Der Gemeinderat hat die Planungsleistungen an eine Schwepnitzer Architektin und einzelne Fachplaner vergeben. Eine Diskussion entspann sich im Gemeinderat unter anderem um die Tatsache, dass ein ortsfremder Statiker engagiert wird. „Wir haben einen Statiker vor Ort, warum kann man den nicht nehmen?“, hieß es. Die Planerin arbeitet schon lange mit dem Statiker zusammen. Der Rat entschied sich deshalb mehrheitlich dafür, die Aufgabe an das empfohlene Büro zu vergeben. (SZ/pre)

zur Startseite