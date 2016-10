Geld für Kinder-Feuerwehr Meißen will nun die Entschädigung des Leiters der neu gegründeten Bambini-Feuerwehr und der Ausbilder regeln.

Seit Juli hat die Freiwillige Feuerwehr Meißen auch eine Bambini-Feuerwehr. Ziel ist es, Kinder bereits ab einem Alter von fünf Jahren für das Thema Feuerwehr zu begeistern. © Archiv/SZ

Für eine bessere Nachwuchs- und Öffentlichkeitsarbeit wurde im Rahmen des Festaktes zu 175 Jahre Freiwillige Feuerwehr Meißen Mitte Juli die Bambini-Feuerwehr gegründet. Sie bietet die Möglichkeit, Kinder bereits ab einem Alter von fünf Jahren für das Thema Feuerwehr zu begeistern.

Die Stadt will nun die Entschädigung des Leiters der Bambini-Feuerwehr und der Ausbilder regeln. Dabei ist vorgesehen, die Höhe der Entschädigung an die Entschädigung bei der Jugendfeuerwehr anzugleichen. Das Ziel der Verwaltung dahinter ist klar: Es sollen mehr Menschen für die wichtige ehrenamtliche Tätigkeit im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr gewonnen werden – dazu will man besonders bei jungen Leuten das Interesse wecken.

Aus steuerlichen Gründen soll die Zuwendung in Form einer Sachzuwendung, konkret dem Meißner Geschenkgutschein, ausgestaltet werden. Neben der Anerkennung der Feuerwehr erfolgt dadurch auch eine Unterstützung der lokalen Wirtschaft. Vorbehaltlich einer Zustimmung der Stadträte werden die Aufwendungen für die Entschädigungszahlungen erhöht. Für die Bambini-Feuerwehr wird mit etwa 700 Euro jährlich gerechnet, für Sachzuwendungen mit circa 4 000 Euro im Jahr. Die Mehrausgaben sind in der Haushaltsplanung 2016/2017 berücksichtigt. (SZ/mhe)

