Geld für Hochwasserschutz ist da Wilsdruff bekommt 622 000 Euro für ein Rückhaltebecken. Gebaut werden kann aber noch nicht.

© Egbert Kamprath

Um Wilsdruff zukünftig besser vor Überflutungen durch die Wilde Sau zu schützen, möchte die Stadt ein Regenrückhaltebecken oberhalb des Parkstadions errichten. Für dieses Projekt gibt es nun Fördermittel. 622 000 Euro reicht der Freistaat Sachsen aus. Diese sollen die Baukosten zu 90 Prozent abdecken.

Gebaut werden kann aber noch nicht. Denn Umweltbehörden sehen das Bauvorhaben kritisch, weil sich oberhalb des Parkstadions Biotope und Flächennaturdenkmäler befinden. Deshalb laufe aktuell für das Hochwasserrückhaltebecken ein Scopingverfahren, teilt Bürgermeister Ralf Rother (CDU) mit. In dem werde festgelegt, in welchem Rahmen und mit welcher Methodik die notwendige Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden soll. Rother: „Hierzu werden die Umweltbehörden um Stellungnahmen gebeten und zu einem Gesprächstermin Mitte Mai eingeladen.“ Bei allen Beteiligten sollte der Schutz von Gesundheit und Eigentum im Vordergrund stehen, fordert Rother.

Das Projekt ist Kernelement des Wilsdruffer Hochwasserschutzkonzeptes. Darin ist vorgesehen, zwei Regenrückhaltebecken im Verlauf der Wilden Sau anzulegen. Neben der Wilsdruffer Stauanlage ist eine weitere nahe der Pohrsdorfer Straße in Grumbach geplant. In beiden Fällen sollen quer zum Bachtal Dämme errichtet werden, durch die der Bach ungehindert hindurchfließt.

Lediglich ab einer bestimmten Wasserstandshöhe – also bei Hochwassergefahr – wird der Durchlass gedrosselt und das Wasser hinter den Dämmen angestaut. Die Becken sind so geplant, dass die natürlichen Senken als Stauraum genutzt werden. In beiden Fällen kann das Grünland wie bisher bewirtschaftet werden.

