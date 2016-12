Geld für Hochwasserschäden Der Gemeinderat hat weitere Aufträge zur Sanierung von Bauten vergeben.

Auf seiner letzten Sitzung in diesem Jahr am Dienstagabend in Groitzsch hat der Gemeinderat Klipphausen zwei Aufträge zur Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasser 2013 im Ortsteil Gauernitz vergeben. So erhielt die Firma Grünwerk Welde aus Wilsdruff-Grund den Auftrag zu Baumpflanzungen und -rodungen entlang des Elberadweges . Der Bruttopreis beträgt 8 640 Euro. Die Instandsetzung von Parkplatz und Gehweg in Gauernitz übernimmt die Firma Teichmann Bau GmbH, ebenfalls aus Wilsdruff zum Bruttopreis von knapp 27 000 Euro.

Insgesamt hat Klipphausen 199 Schäden des 2013er Hochwassers an der Elbe und ihren Zuflüssen zu reparieren. Insgesamt 19 Millionen Euro müssen dafür aufgewendet werden. Allein in diesem Jahr sind mehr als drei Millionen Euro investiert worden. Allerdings erhält die Gemeinde das Geld für alle Arbeiten vom Freistaat Sachsen über die sogenannte Hochwasserrichtlinie 2013. Bislang sind mehr als die Hälfte aller Schäden auf Klipphausener Flur beseitigt worden.

Komplett abgeschlossen sein müssen die Arbeiten im kommenden Jahr am 31. Dezember 2017. (SZ/ul)

