Geld für Hochwasserschäden

Für die Beseitigung von Schäden durch das Hochwasser 2013 am Zwuschwitzer Dorfbach im Wiesengrund (Grundbach) vergibt der Gemeinderat Klipphausen den entsprechenden Auftrag zum Bruttopreis von knapp 20 000 Euro an die Firma Nitsche Hoch- und Tiefbau aus Diera-Zehren. Die Firma war zum Teil 80 Prozent günstiger in ihrem Angebot als die beiden anderen beteiligten Bieter.

Die beiden durch das Hochwasser 2013 in Gauernitz beschädigten Buswartehäuschen sollen ebenfalls repariert werden. Dazu vergab der Rat der Gemeinde Klipphausen einen Auftrag im Bruttowert von 15 400 Euro an die Firma Uwe Riße Hoch- und Tiefbau aus Sora. Es sollen unter anderem Neuverglasungen sowie Fassaden- und Pflasterarbeiten vorgenommen werden.

Insgesamt hat die Gemeinde Klipphausen 199 Schäden des 2013er Hochwassers an der Elbe und ihren Zuflüssen zu reparieren. Die Kosten von insgesamt 19 Millionen Euro übernimmt das Land Sachsen. (SZ/ul)

