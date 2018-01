Geld für Hausbesitzer statt für Händler? Die 10 000 Euro Zuschuss seien bei Vermietern besser aufgehoben, findet eine Hauseigentümerin.

© Symbolfoto: dpa

Sebnitz. Grundsätzlich ist das Förderprogramm gegen den drohenden Ladenleerstand eine gute Idee, sagt Roswitha Kortheuer. Nur ihrer Meinung nach sei das Ganze nicht vollständig durchdacht. Bis zu 10 000 Euro will die Stadt je nach Ladengröße an Gründer zahlen, die ein neues Geschäft in der Innenstadt aufmachen oder einen bestehenden Laden übernehmen – eine sachsenweit bisher einmalige Initiative. Das Geld wird für zwei Jahre als zinsloses Darlehen ausgereicht. Wer diese Zeit übersteht, darf die komplette Summe behalten und muss nichts zurückzahlen. Die Klausel soll verhindern, dass einer nur das Geld einstreicht und nach ein paar Monaten wieder verschwindet.

Genau darin liege aber die Schwäche des Konzepts, findet zumindest Roswitha Kortheuer. Wenn ein Ladengründer vor diesen zwei Jahren aufgeben muss, habe er nicht nur sein Geschäft eingebüßt, sondern muss obendrein noch das volle Darlehen zurückzahlen. „Wovon?“, fragt sie. Wer zumacht, sei in der Regel pleite. Die Stadt gehe das Risiko ein, dass sie das Geld einklagen oder abschreiben muss.

Roswitha Kortheuer hat eine andere Idee: Die Stadt solle dem Händler lieber schriftlich zusagen, dass er mit 5 000 Euro oder 10 000 Euro belohnt wird, wenn er zwei Jahre durchhält. „Das wäre eine Art Möhre vor dem Eselskarren“, erklärt sie. Die Stadt gehe damit kein Rückzahlungsrisiko ein.

Variante zwei: Die Stadt solle statt des Zuschusses an die Händler lieber die Miete eines Ladenlokals übernehmen und diese direkt an den Vermieter auszahlen. Der Händler würde dadurch von Kosten befreit, sagt die Hausbesitzerin, die im Rheinland lebt und der in Sebnitz eine Immobilie an der Schandauer Straße gehört. Die Vermieter könnten die Räumlichkeiten von dem Geld herrichten. Wenn der Händler aufgeben muss, bliebe wenigstens diese Investition in der Stadt bestehen. „Die Häuser bleiben, die Menschen gehen“, sagt Roswitha Kortheuer.

Während der öffentlichen Präsentation des neuen Einzelhandelskonzepts stieß dieser Diskussionsbeitrag auf wenig Zustimmung. So weit wolle man nicht ins Unternehmertum eingreifen, sagte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Es soll den Händlern überlassen bleiben, ob sie den ausgelobten Zuschuss in die Miete stecken oder in die Ladenausstattung. Die Vermietung von leer stehenden Räumen bleibe die primäre Aufgabe der Hausbesitzer.

Handelsexperte Ulrich Kollatz von der BBE Handelsberatung machte einen weiteren Einwand geltend. „Wenn ein Unternehmer in die Lage versetzt wird, sein Konzept von Anfang an voll umzusetzen, ist das auch eine Absicherung für den Vermieter“, sagte der Autor der Sebnitzer Einzelhandelsstudie. Gerade in der Gastronomie etwa müsse ein Konzept gleich zu Beginn voll einschlagen. Wenn einem Gründer zwar die Miete gezahlt werde, er seine Ideen aber mangels Kapital nur stückchenweise nach und nach verwirklichen kann, sei niemandem geholfen.

zur Startseite