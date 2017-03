Geld für Felssicherung Im Stadtteil Zscheila muss dingend gehandelt werden. Die Stadträte entscheiden über die Finanzierung.

Rund 47 500 Euro will der Verwaltungsausschuss des Stadtrates am kommenden Mittwoch für die Sicherung des Felsens Platanenstraße 1 in Zscheila bewilligen. Die überplanmäßige Ausgabe soll mit Mehreinnahmen aus Grundstücksverkäufen gedeckt werden.

„Im Oktober letzten Jahres kam es hinter dem Gebäude Platanenstraße 1 zu massiven Felsabbrüchen, die eine große Gefahr für Leib und Leben darstellten. In einer Sofortmaßnahme wurde der Hang des städtischen Flurstückes 24/5 Gemarkung Zscheila vom Aufwuchs beräumt und 27 Kubikmeter brüchiger Fels abgetragen“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Um weitere Abbrüche zu verhindern, muss die Felsformation mit einem Steinschlagnetz sowie einer Netzschürze, welche mit Ösenankern in die Felswand geschlagen werden, gesichert werden. Damit sollen weitere Felsabbrüche in der Zukunft verhindert werden. (SZ)

