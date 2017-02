Geld für eingestürzte Mauern Die Stadt beantragt Fördermittel zum Wiederaufbau ihres Weinbergs Steinberg.

© Symbolfoto: dpa

Am städtischen Weinberg Steinberg klaffen in zwei Mauern jeweils drei Meter lange Löcher (die SZ berichtete). Das sei der Verwaltung bekannt, erklärte Stadtsprecherin Katharina Reso auf SZ-Nachfrage. Das Liegenschaftsamt habe hierzu einen Fördermittelantrag gestellt und zwar bereits im September 2016 beim zuständigen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Der Antrag sei jedoch noch in Bearbeitung. Der zweite Mauereinbruch wird als Fördermittelergänzung nachgemeldet. Eine Reparatur ist also vorgesehen. Darüber hinaus soll entschieden werden, wie der Weinberg dauerhaft gesichert und saniert werden kann, damit nicht weitere Einbrüche folgen.

Der Steinberg ist ein Schauweinberg, auf dem auf rund 5 000 Quadratmetern etwa 2 000 Weinstöcke verschiedener Sorten stehen. (SZ/ul)

zur Startseite