Geld für einen Hoffnungsstern am Oberschul-Himmel

zurück Bild 1 von 2 weiter 1958 ging die Schule im WK I in Betrieb. 2020 soll sie erneut eingeweiht werden. In der Aula nahm Oberbürgermeister Stefan Skora (kl. Bild, mit Mütze) von Kultusminister Christian Piwarz (dunkler Vollbart) einen von drei avisierten Fördermittelbescheiden entgegen – flankiert von Frank Hirche (MdL) und den Leitern der beiden jetzigen Oberschulen. Fotos: Uwe Schulz (2) 1958 ging die Schule im WK I in Betrieb. 2020 soll sie erneut eingeweiht werden. In der Aula nahm Oberbürgermeister Stefan Skora (kl. Bild, mit Mütze) von Kultusminister Christian Piwarz (dunkler Vollbart) einen von drei avisierten Fördermittelbescheiden entgegen – flankiert von Frank Hirche (MdL) und den Leitern der beiden jetzigen Oberschulen. Fotos: Uwe Schulz (2)



Hoyerswerda. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz hatte gestern mal wieder einen Termin von der angenehmen Sorte. Er wurde nach Hoyerswerda chauffiert, um einen Fördermittelbescheid zu überreichen. Rund 1,5 Millionen Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Brücken in die Zukunft“, kommen so der Stadt Hoyerswerda und einem ihrer ehrgeizigsten Vorhaben der letzten Jahre zugute. Oberbürgermeister Stefan Skora nahm den Umschlag auf der Baustelle der künftigen zentralen Oberschule der Stadt entgegen. Fünfzehn Jahre und einen Monat zuvor war er noch Bau- und Finanzbürgermeister der Stadt und in der Aula fand die Ausstellung „Hoyerswerda unfolding“ statt – ein Projekt der KulturFabrik, das einige interessante studentische Arbeiten zum Thema Schrumpfung umfasste. Einiges davon war provokant. Skoras damaliger Chef Horst-Dieter Brähmig machte keinen Hehl daraus, dass er keine Lust hatte, sich mit der Sicht von außen zu beschäftigen. Andere taten es. Nach der Ausstellung ging in der Aula wieder das Licht aus. Nun soll es bald wieder dauerhaft angehen. Zwanzig Monate Bauzeit sind für die Sanierung des verbleibenden Schulkörpers und den Neubau eines Anbaus geplant. Eine neue Sporthalle und eine neue Zufahrtsstraße sind ebenfalls geplant. Alles in allem rechnet man mit Baukosten in Höhe von rund 16 Millionen Euro. Ob das letztlich reicht, bleibt abzuwarten. Denn das Sächsische Immobilien- und Baumanagement (SIB) attestiert der Entwurfslösung zwar Funktionalität und Zweckmäßigkeit, lobt sogar die sehr gute Flächenwirtschaftlichkeit, sagt aber auch, dass die Kosten eher im unteren Bereich geplant wurden.

Doch wie es aussieht, ist die neue zentrale Oberschule, die die beiden Oberschulen am Planetarium und am Stadtrand 2020 ersetzen soll, nicht nur für die Stadt Hoyerswerda wichtig, sondern wird auch vom Bildungsminister anerkennend registriert. Denn der hatte gestern nicht nur die alles andere als rosigen Einstellungszahlen für Lehrer im Kopf, sondern weiß auch um die allgemeine Kritik am Bildungssystem. Die neue zentrale Oberschule wird da baulich einiges bieten, um inhaltlich manches anders machen zu können. Es wird beispielsweise in dem 140 Meter langen Schulbau nicht mehr nur ein großes Lehrerzimmer, sondern mehrere kleine geben. Neben den klassischen Klassenräumen werden Lernlandschaften für andere Unterrichtsformen entstehen. Eine auch räumlich ansprechende Schulbibliothek, die Cafeteria/Mensa sowie etliche andere Details, die Thomas Gröbe vom Planungsbüro bauhoys gestern präsentierte, werden das Bild der modernen Schule prägen. Dem Kultusminister ist bewusst, dass die Oberschulen gestärkt werden müssen, dass der Freistaat Lehrern im bundesweiten Wettbewerb was bieten muss, zum Beispiel so eine Schule wie in Hoyerswerda.

