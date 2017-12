Geld für ein lang ersehntes Vorhaben Der Rat bewilligt Mittel für das künftige Gemeindezentrum in Rennersdorf-Neudörfel. Dafür wird aber der Ausbau am Stolpener Rathaus gestrichen.

Ziemlich eng und nicht behindertengerecht ist der Eingang zum Stolpener Rathaus. © 3II/ Daniel Schaefer

Stolpen/Rennersdorf-Neudörfel. Im kommenden Jahr soll die Zukunft des ehemaligen Gasthofes Müller im Stolpener Ortsteil Rennersdorf-Neudörfel geprüft werden. Nach dem Willen der Einwohner soll hier das neue Dorfgemeinschaftszentrum entstehen, entweder durch Sanierung des Gasthofes oder als Neubau. Das ist alles noch offen.

Seit vielen Jahren setzen sich Ortschaftsräte und Dorfverein dafür ein. In einem ersten Schritt wurde das gesamte Areal bereits gekauft. Mit der Haushaltsdiskussion 2018 kam nun wieder Schwung in das Vorhaben. Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde für die Aufnahme der Planungsleistungen in Höhe von 35 000 Euro durchgedrückt. Offenbar eine Entscheidung, die im Stadtrat umstritten ist. Der Haushaltsplan selbst ist noch nicht beschlossen. Erika Dürr von der FDP-Fraktion zum Beispiel sieht die Ausgaben für das Gemeindezentrum eher kritisch, vor allem vor dem Hintergrund, was dafür geopfert werden soll. Da die Haushaltslage in Stolpen nicht einfach ist, musste dafür eine andere Investition gestrichen werden. Die CDU hatte vorgeschlagen, zugunsten des Gemeindezentrums Rennersdorf den geplanten behindertengerechten Eingang zum Rathaus zu streichen. Ein fataler Fehler, wie die Stadträtin aus Langenwolmsdorf findet. „Seit einigen Jahren ist diese Umbaumaßnahme am Rathaus geplant und wurde immer wieder verschoben. Auch dieses Projekt kann zu 80 Prozent gefördert werden“, sagt sie. Die Zuschüsse dafür hatte die Stadt sogar schon sicher. „Ein behindertengerechter Eingang ist für Besucher des Rathauses zum Beispiel auch mit Kinderwagen wichtig. Die Tür ist schmal und schwer zu öffnen. Deshalb kommt man mit dem Kinderwagen nicht durch die Tür“, sagt Erika Dürr. Und in Stolpen wolle man kinder- und familienfreundlich sein.

Andere Deckungsvorschläge gab es nicht im Stadtrat, Es bleibt auch nicht viel Spielraum, da Stolpen wie auch andere kleinere Städte knapp bei Kasse ist. Für Erika Dürr ist das das Hauptproblem. „Der ländliche Raum muss durch den Freistaat ganz einfach finanziell besser aufgestellt werden“, sagt sie.

