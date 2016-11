Geld für Dittersbacher Markt in Sicht Bürgermeister Jens-Ole Timmermann hofft auf ein Förderprogramm. Entwürfe für die Umgestaltung gibt es schon.

Die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach hat eine mögliche Geldquelle für die Neugestaltung des Dittersbacher Markts ausgemacht. Der angestrebte Umbau des Platzes, auf dem jedes Jahr der Dittersbacher Jahrmarkt stattfindet, könnte über das Förderprogramm Leader finanziert werden, erklärte Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger) am Donnerstagabend im Gemeinderat. Dies sei das Ergebnis eines Gesprächstermins mit dem Verantwortlichen für das Förderprogramm in der Region Sächsische Schweiz.

Bereits Anfang November wurden an der TU Dresden zudem die Entwürfe der Studentengruppe vorgestellt, die sich mit der Umgestaltung des Platzes auseinandergesetzt hat. Zuvor hatte bereits eine Landschaftsarchitektin in ihrer Masterarbeit ein Konzept entwickelt. Der weitgehend brachliegende Platz soll so umgebaut werden, dass er das ganze Jahr über ein attraktiver Treffpunkt im Ort ist. (SZ/dis)

